Black Sabbath? Jesus? Marilyn Manson gibt mit Instagram-Post Rätsel auf

Huey Lewis & The News sind zurück mit einer neuen Platte. „Weather“ erscheint im Februar 2020 und wir verlosen jeweils drei Mal die CD zu der ersten LP nach zehn Jahren.

Gute Nachrichten für alle Fans von Huey Lewis & The News. Nach zehn Jahren erscheint mit „Weather“ am 14. Februar das das neue Studioalbum der amerikanischen Rock-Band. Es dürfte wahrscheinlich das letzte sein, welches die Gruppe veröffentlichen wird, denn Frontmann Huey Lewis leidet seit Jahren unter der seltenen Krankheit Morbus-Menièr. Diese führte dazu, dass der Sänger sein Gehör nahezu vollständig verloren hat. Eine Letzte Platte hat der New Yorker aber noch fertiggestellt und im Dezember 2019 brachte er mit „While We're Young“ eine erste Single heraus. Insgesamt sieben neue Tracks umfasst das Werk und erscheint auf CD, LP und als…