Marius Müller-Westernhagen: Sorge um seine Gesundheit

Mit seiner opulenten Sammel-Box „75 Songs“ hat er im letzten Jahr eindrucksvoll seine jahrzehntelange Karriere als Ausnahme-Musiker dokumentiert. Danach ging es wieder raus auf die Straße. Live spielen in den großen Hallen des Landes – sein Revier. Doch scheint der Motor des Blues-Rockers im Anzug zu stottern.

Nachdem Westernhagen bereits Ende Mai 2024 ziemlich abrupt sein Konzert in Stuttgart absagen musste, sind drei Monate später nun wieder zwei Shows gestrichen. In unbestätigten Meldungen ist von „Fieber“ die Rede.

Die bereits ausverkauften Auftritte im Sparkassenpark in Mönchengladbach am heutigen Dienstag (20. August) und der Termin auf dem Schlossplatz in Coburg am Freitag (23. August) entfallen. „Aufgrund einer Infektion des Künstlers“, heißt es offiziell auf Westernhagens Instagram-Account. Bis auf weiteres behalten die Tickets für beide Konzerte ihre Gültigkeit. Es werde gerade geklärt, ob sich Ersatztermine finden lassen. Es ist aber auch eine Rückgabe unter Erstattung des Kaufpreises möglich.

Beim Stuttgart-Gig waren bereits zigtausend Fans auf dem Weg zur Halle. Damals bedauerten der Meister und sein Team den sehr kurzfristigen Ausfall. Er hatte sich beim Aufwärmen sehr unwohl gefühlt und so wollten die Ärzte kein Risiko eingehen. „Wir haben ihn aus dem Spiel genommen, um nichts zu riskieren“, erklärte sein Management damals gegenüber der „Bild“-Zeitung. Auch in Stuttgart sprach man von einem nicht auskurierten Infekt. Ob sich Westernhagen für seine Sommer-Shows zu viel zugemutet hat, bleibt unklar.

Hoffnung für Dresden und Halle

„Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans“, heißt die aktuelle Botschaft. Voraussichtlich, so die Ankündigung aus dem Marius-Lager, können die weiter geplanten Konzerte der „75 Live Tournee“ aber stattfinden, etwa die in Dresden (24.08.) und Halle/Saale (27.08.).

Wie schon im Schwabenland wünschen ihm seine Fans in der Kommentarspalte gute Besserung. Er solle ja auf sich achten. Dazu milde Worte der Enttäuschung, wie etwa „schade, die Karten für das Konzert waren mein Geburtstagsgeschenk. Jetzt muss die Party halt an einem anderen Tag steigen“.