Marius Müller-Westernhagen: „75LIVE“-Tour 2024 –Tickets, Termine, Vorverkauf

Marius Müller-Westernhagenn geht 2024 auf Tournee: „Nach sechs Jahren endlich zurück auf der Straße!“, schreibt er auf Instagram. „75LIVE“ heißt die Konzertreise. Im Mai 2024 wird er in Dortmund, Köln, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Leipzig, Frankfurt und Berlin zu sehen sein.

Der 1948 geborene Sänger und Songwriter feierte in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Live will er einen Querschnitt aus seinen mittlerweile 23 Alben darbieten, sein jüngstes, „Das eine Leben“, erschien im Jahr 2022.

Der Vorverkauf für die Konzerte im kommenden Jahr startet auf eventim.de am Mittwoch, den 06. September um 10 Uhr – der allgemeine VVK folgt dann am Freitag, den 08. zur gleichen Uhrzeit.

Marius Müller-Westernhagen

„75LIVE“

10.05.2024 – Dortmund – Westfalenhalle

12.05.2024 – Hannover – ZAG Arena

13.05.2024 – Köln, LANXESS Arena

16.05.2024 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

17.05.2024 – Hamburg, Barclays Arena

20.05.2024 – Frankfurt, Festhalle

21.05.2024 – Stuttgart, Schleyerhalle

Wir berichteten zuletzt:

Marius-Müller Westernhagen veröffentlicht am 20 Mai sein neues Album „Das eine Leben“. Die Vorab-Single „Zeitgeist“ erscheint schon nächste Woche, am 25. März. Es ist Westernhagens erstes Studioalbum mit neuen Kompositionen seit 2014.

Laut Auskunft seiner Plattenfirma wird das Werk „seine ganz eigenen Erfahrungen in den letzten zwei Jahren“ behandeln, aber auch „gesellschaftskritische Themen“ unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Produziert wurde „Das eine Leben“ in New Jersey, gemeinsam mit Larry Campbell. Fotos und der Clip zu „Zeitgeist“ stammen von Olaf Heine.

In den sozialen Medien veröffentlichte Westernhagen ein kurzes Video vom Dreh:

Zuletzt sorgte MMW für Aufsehen im Netz, als er ein Foto postete, auf dem er sich impfen lässt, Caption, in Anlehnung an seinen alten Hit: „Freiheit“. Dafür erhielt er überwiegend Zuspruch, nur einige wenige User konnten die Tatsache, dass Impfen Freiheit im Gesellschaftsleben bedeutet, nicht nachvollziehen.

Ein klares Zeichen von Marius Müller-Westernhagen: Der Musiker hat am Freitag (04.02.) auf Instagram gezeigt, wie „Freiheit“ für ihn aussieht. Auf einem Foto sieht man ihn mit hochgekrempeltem Arm in dem Moment, in dem er eine Impfung erhält. Viele seiner Fans werten den Post als deutliches Statement an alle Impfgegner. Wie er darüber denkt, dass Querdenker seinen Song „Freiheit“ seit einiger Zeit immer wieder auf Corona-Demos spielen und anderweitig für ihre Zwecke benutzen, hatte er bislang nämlich nicht öffentlich gemacht.

Diese Botschaft dürfte nun aber unmissverständlich sein:

Marius Müller-Westernhagen hat sich impfen lassen

Viele User sehen darin eine klare Positionierung von Marius Müller-Westernhagen und auch Grünen-Politikerin Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst in Hessen erklärte dazu: „Manchmal wollen Künstler die Interpretation ihrer Werke nicht anderen überlassen.“ Kritiker spotten indes, dass man mit einer Impfung keine wirklichen Freiheiten habe und sehen trotz Meinungsfreiheit und Demonstrationsmöglichkeiten in Deutschland die im Grundgesetz verankerten, demokratischen Rechte in Gefahr.

Schon einmal war Westernhagens Song „Freiheit“ der Soundtrack für politische und gesellschaftliche Veränderung geworden. Das 1987 erschienene Lied erlebte in Folge der Wiedervereinigung einen Aufschwung.