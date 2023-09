Amy Winehouse wäre heute 40 geworden – was ihr Ex Blake Fielder-Civil heute sagt

Amy Winehouse‚ tragischer Tod schockiert bis heute die Musikbranche. 2011 starb die damals nur 27-Jährige an einer Alkoholvergiftung. Am heutigen Donnerstag (14. September) wäre sie 40 geworden. Anlässlich ihres Geburtstags spricht ihr Ex-Ehemann Blake Fielder-Civil über die Beziehung zwischen ihm und der Soul-Sängerin, in der britischen ITV-Morgensendung „Good Morning Britain“.

Das Paar lernt sich 2005 in einer Bar kennen. Seit diesem Zeitpunkt prägten ständige Auf und Abs die Beziehung. Seit 2007 führten Winehouse und Fielder-Civil eine Ehe, die sie bereits zwei Jahre später annullieren ließen. Beide litten unter starker Alkohol- und Drogensucht, was die Musikerin letztendlich in den Tod trieb. Obwohl Fielder-Civil sie angeblich zur Abhängigkeit brachte, sieht er sich nicht als Schuldigen. „Ich war ein 20-jähriger Drogensüchtiger und hatte keine Ahnung, wie ich mich selbst clean kriegen sollte, geschweige denn jemand anderen“, erklärt sich Winehouse‘ Ex.

Der 41-Jährige ist sich außerdem sicher, dass nicht nur der verhängnisvolle Drogenkonsum zu dem Tod der Sängerin führte. „Abgesehen von den offensichtlichen Dingen, von denen jeder wusste – die Sucht – ist es schwer, in jungen Jahren mit dem Ruhm an sich umzugehen, und ich glaube, für Amy und mich ging damals alles ziemlich schnell“, reflektiert Fielder-Civil. Der starke Druck unter ständiger Beobachtung zu sein, trug dazu bei, dass sich Winehouse im Alkohol verlor.

Der Ex-Mann der „Rehab“-Künstlerin wurde außerdem gefragt, was er ändern würde, wenn er nochmal in der Zeit zurückreisen könnte. „Fast alles“, antwortet er. „Bevor Amy und ich das zusammen gemacht haben [Heroin zu nehmen], hatte ich es ein paar Mal probiert, also erkenne ich jetzt an mir selbst – und das ist ein Teil davon, freundlicher zu mir zu sein – dass ich nicht wusste, was ich tat.“

Blake Fielder-Civil wollte in der Live-Sendung die Sängerin ehren und ihr gedenken. „Eigentlich wollte ich Amy zum Geburtstag gratulieren. Es ist verheerend, dass sie nicht hier ist. Ich denke oft an sie“, trauert er.

Im Januar 2023 wurde das Biopic „Back To Black“ angekündigt, das Amy Winehouse‘ Leben und Karriere abbilden soll. Winehouse wird in dem Film von der Schauspielerin Marisa Abela verkörpert. Regie führt Sam Taylor-Johnson. Ein Startdatum wurde für den Kinofilm noch nicht bekannt gegeben.