Mark Ronson zollt Amy Winehouse zu ihrem 40. Geburtstag Tribut

Am Donnerstag (14. September) teilte Mark Ronson auf seinem Instagram-Account ein Video, in dem er sich einen Ausschnitt aus Amy Winehouses Hit „You Know I’m No Good“ anhört. In der Bildunterschrift zum Post bekundet Ronson, der ihr Freund und Produzent war, seinen Respekt. Am Donnerstag hätte die 2011 verstorbene Sängerin ihren 40. Geburtstag gefeiert.

„Happy Birthday Amy. Heute wird mein Vater 75. Nas wird 50 und Amy wäre 40 geworden. Ich denke daran, wie mein Vater und ich auf Nas‘ und Amys fantastischem gemeinsamen Geburtstag gefeiert hätten. Wir vermissen die Löwin so sehr, aber lasst uns all die Legenden mit etwas von ihrem Genie feiern.“

Am 22. Dezember soll es zu Ehren von Amy Winehouse eine Liveshow in ihrer Heimstadt London geben, um die Sängerin und ihre Errungenschaften zu feiern. Dies gab die ehemalige Band von Amy Winehouse bekannt, die von Beginn bis zu dem unerwarteten Tod der Sängerin im Jahr 2011 mit ihr zusammengearbeitet hatte. Auf dem Konzert im „KOKO“ in Camden wird die Band als Headliner auftreten. Dazu wird auch die Sängerin Bronte Shandé zu hören und seltene Aufnahmen sowie Bilder der Sängerin auf der Leinwand zu sehen sein. Sowohl der Vorverkauf als auch der reguläre Verkauf laufen bereits. Tickets gibt es hier.

Zu Ehren von Amy Winehouses 40. Geburtstag gab es weitere Projekte, die ihr Leben resümieren und intime Ausschnitte zeigen sollen. So beteiligte sich der Bassist der Band Dale Davis als musikalischer Berater für das kommende Amy-Biopic „Back to Black“. Zudem wurde im August das Buch „In Her Words“ veröffentlicht. Dieses soll nie zuvor gezeigte Tagebücher der Sängerin, handgeschriebene Songtexte und Familienfotos beinhalten und damit einen Einblick in die Gedanken von Amy Winehouse geben.