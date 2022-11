„Masked Singer“ hat in der Herbst-Staffel 2022 einen verdienten Sieger: den Maulwurf. Und darunter verbarg sich der Comedian und Schauspieler Daniel Donskoy.

Mit Interpretationen von „Grenade“ (Bruno Mars), „Sex On Fire“ (Kings Of Leon) und „Larger Than Life“ (Backstreet Boys) begeisterte er das Publikum. Die Jury tippte schon mehrfach auf Donskoy und sah sich am Ende bestätigt. Der 32-Jährige feierte nicht nur sich selbst, sondern auch das Publikum, die Crew, seine Kolleg*innen auf der Bühne, die Jury und die mutigen Frauen im Iran.

„Masked Singer“ humorlos moderiert?

Pikantes Detail: Vor einigen Jahren fand Donskoy „Masked Singer“ noch richtig doof. Auf Twitter schrieb er zur Premiere der Show, die sich im ersten Corona-Jahr zum Quoten-Hit entwickelte und nun seit mehreren Staffeln auch am Samstagabend läuft: „’Masked Singer Deutschland = alles, was mit der deutschen Medienbranche nicht stimmt. Bei einer so charismatischen Moderation mit so viel Humor hätte auch Sigmar Gabriel die Show leiten können.“ Dazu der Hashtag #bringbackwettendass.

Der Tweet ist inzwischen gelöscht. Aber das Netz vergisst ja bekanntlich nichts.

Aber so wie „Wetten dass..?“ tatsächlich zurückkam, kann man seine Meinung ja auch mal ändern. Gerade, wenn es ihm und allen so viel Spaß bringt.