Mastodon präsentieren neues Album mit mitreißender Single „Snakes For Dinner“

Mastodon veröffentlichen am 28. August ihr neues Album „Marrow Deep“ über Loma Vista Recordings. Die Band hat die Platte mit der Single „Snakes For Dinner“ angekündigt, auf der Queens-of-the-Stone-Age-Frontmann Josh Homme als Gastsänger zu hören ist.

„Marrow Deep“ folgt auf „Hushed and Grim“ von 2021 und wurde von den Gründungsmitgliedern Brann Dailor, Troy Sanders und Bill Kelliher eingespielt. Das Album sei laut einem Statement „von den drei Schicksalsgöttinnen der griechischen Mythologie sowie den zerbrechlichen Fäden inspiriert, die Leben, Verlust und Schicksal miteinander verbinden“ und „kanalisiere die intensiven persönlichen Erlebnisse der dazwischenliegenden Jahre in die wohl weitreichendste, abenteuerlichste und emotional eindringlichste Musik der langen Bandgeschichte“.

Es ist das erste Album in voller Länge, das Gitarrist Nick Johnston als festes Mitglied zeigt, und enthält zudem Beiträge von Keyboarder João Nogueira. Produziert wurde es von Mastodon gemeinsam mit Patrik Berger und Kurt Ballou in ihrem eigenen Studio West End Sound in Atlanta. „Snakes for Dinner“ ist Hommes erster Auftritt auf einer Mastodon-Aufnahme seit „Colony of Birchmen“ aus dem Jahr 2006.

Magisches Gefühl im Proberaum

„Bill, Brann und ich sind begeistert, dass wir das immer noch tun können – und wir haben Mitglieder, die einfach überglücklich sind, mit uns in der Band zu sein“, sagte Sanders in einem Statement. „Das ist ein magisches Gefühl, das uns immer wieder in den Proberaum treibt. Es erinnert an die allererste Zeit der Band, als alle hungrig waren, wir vereint waren und voller Tatendrang. Wir sind wirklich froh, die Chance gehabt zu haben, dieses Album zu machen.“

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Mastodon gehen zur Albumunterstützung auf die „Poisonous Weapons“-Tour. Die US-weite Tournee startet am 16. September in Orlando und endet am 24. Oktober beim Sick New World in Dallas. Als Support sind Deafheaven und Alcest dabei. Tickets sind bereits erhältlich.

Anfang dieses Monats veröffentlichten Mastodon das Video „The Mastodon in the Room“, in dem die drei Gründungsmitglieder auf gute wie schlechte Zeiten mit dem verstorbenen Sänger und Gitarristen Brent Hinds zurückblicken, der im vergangenen Jahr bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Zu diesem Zeitpunkt waren erst wenige Monate vergangen, seit die Band bekanntgegeben hatte, dass Hinds die Gruppe verlassen habe – wobei er später erklärte, er sei gefeuert worden.

Schwierige Zeit für die Band

Nach Hinds‘ Abgang holte die Band Johnston als neuen Leadgitarristen. Zu „Marrow Deep“ hat Hinds nichts beigetragen. Dailor sagte Anfang des Jahres gegenüber Blabbermouth: „Es war ein hartes Album, das zu machen. Eine sehr emotionale Zeit für uns. Ich habe meine Mutter verloren, wir haben den ganzen Aufruhr mit Brent durchgemacht, und dann ist er gestorben. Das war alles andere als leicht.“