Stephen Wilson Jr.: Sohn eines Vaters

Stephen Wilson Jr. war auf dem Weg nach Indiana zu seinem im Sterben liegenden Vater. Da rief ihn seine Schwester an, um ihm zu sagen, dass ihm die Zeit davonlief. Auf halbem Weg von Nashville hielt er an, um noch einmal mit dem Mann zu sprechen, nach dem er benannt worden war. „Ich verabschiedete mich von meinem Vater auf einem iPhone 8 in meinem Auto mitten in Kentucky“, sagt Wilson, 45. „Seine letzten Worte waren: ‚Schreib einen guten Song für mich.‘“

Seit jenem Tag im September 2018 hat Wilson dieses Versprechen eingelöst. Er ist zu einem der elektrisierendsten neuen Künstler der Country-Musik geworden. Sein eindringliches Debütalbum, „Søn Of Dad“, erschien 2023 am fünften Jahrestag des Todes seines Vaters. Ein Debüt, das seitdem mit seinen eindringlichen, sehr persönlichen Songs, die von der Herkunft aus der Arbeiterklasse und hart erkämpfter Trauerbewältigung erzählen, wächst und wächst.

„Stephen passt nicht so ganz ins Bild, aber am Ende geht es nur darum, dass er ein großer Songwriter ist“, sagt Dierks Bentley, der kürzlich einen gemeinsamen Song mit Wilson, „Cold Beer Can“, veröffentlicht hat. „Er hat diese tollen Wortspiele wie ,My patches got patches‘, das macht sonst keiner.“ Er fühle sich „Son Of Dad“ sehr verbunden, so Bentley, dessen Vater 2012 starb, weiter, „weil mein Dad so einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt hat“.