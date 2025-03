Mein alter Freund hilft Elon Musk, Amerika zu zerstören

Ich habe mich einmal von meinem politischen Tagesjob erholt, indem ich an lachhaften Spieleabenden im Haus einer Person teilgenommen habe, die jetzt Zehntausende von Bundesangestellten entlässt.

Für Steve Davis , Elon Musks rechte Hand im sogenannten Department of Government Efficiency ( DOGE ), war das Leben schon immer ein Spiel. Ein Rätsel, das es zu lösen galt. Unabhängig von einer größeren Vision oder einem Wertesystem.

Aber leider, wie ich der New York Times erzählte , ist mein Freund, der einst ein lustiger Querdenker war, jetzt eine Drohne. Blind ergeben gegenüber einem korrupten Milliardär auf einem selbstbereichernden Machtrausch.

Die meisten Amerikaner haben noch nie von dem Mann gehört, der ihr Leben beeinträchtigt

Noch schlimmer für Millionen von Amerikanern ist, dass Steves derzeitiger Tunnelblick es ihm nicht erlaubt, den offensichtlichen Fehler in dem Spiel, das ihm Musk gegeben hat, in Frage zu stellen. Dieses Spiel gibt nur Punkte für die Kürzung von Dollar im Bundeshaushalt. Selbst wenn höhere finanzielle Kosten – plus die Kosten für menschliches Leid – auf amerikanische Familien und Unternehmen übertragen werden.

Die meisten Amerikaner haben noch nie von dem Mann gehört, der ihr Leben beeinträchtigt. Folgendes sollten Amerikaner über Steve Davis wissen. Insbesondere republikanische Kongressmitglieder, die zwischen dem Ideal der „Regierungseffizienz“ und dem enormen Widerstand, den ihre Wähler täglich zum Ausdruck bringen, gefangen sind .

Steve ist exzentrisch. Seine ehemalige Wohnung in Washington, D.C., sah aus wie ein Start-up. Mit einer Tischtennisplatte und einem Getränkeautomaten zur Freude der Gäste. Einmal veranstaltete er eine Dinnerparty mit einem Knappen, der die Gäste an der Tür ankündigte, einem Zauberer und verspielten Justin-Bieber-Tellern.

„Ich weiß nichts über Politik“

Ich habe die Gelegenheit verpasst, das, was Steve als „Spaßgeld“ bezeichnete, in seine Bar namens Thomas Foolery zu investieren. Die Kunden konnten sich gegenseitig mit Spritzpistolen beschießen. Und die Getränkepreise wurden dem Zufall überlassen. Erstaunlicherweise scheiterte die Bar schnell.

Steve mied politische Gespräche und sagte immer wieder : „Ich weiß nichts über Politik.“

Er war mehr daran interessiert, bis spät in die Nacht mit Freunden Spiele zu spielen. Erfand oft neue Regeln, respektierte diejenigen, die schnell genug waren, um mitzuhalten, und stichelte gegen diejenigen, die ins Straucheln gerieten.

Er war jahrelang der einzige Mitarbeiter von Elon Musk bei SpaceX in Washington. Um seinen ersten Job als Ingenieur zu bekommen, forderte Musk angeblich von Steve , die Kosten für einen 120.000-Dollar-Artikel zu senken. Steve schaffte es, die Kosten auf 3.900 Dollar zu senken. (Ob dieses neue Teil letztendlich die Kosten auf die Kunden umgelegt hat, ist nicht bekannt.)

Steve Davis verehrt Musk

Freunde wurden kaum an Steves Anstellung erinnert. Eine Ausnahme war eine jährliche Schnitzeljagd, die er in Mr. Yogato veranstaltete. Seinem Joghurtgeschäft, bei der die Leute Rabatte erhielten, indem sie tanzten, Liedtexte kannten und Seinfeld-Quizfragen beantworteten. Die Gewinnerteams der Schnitzeljagd erhielten Gegenstände, die ins All geschossen worden waren, oder gewannen Tesla-Probefahrten.

Ich habe zuletzt 2023 von Steve gehört und kann mich nicht erinnern, ihn seit 2018 persönlich gesehen zu haben, als er Washington verließ, um nach Texas zu ziehen, um näher am Raketenstartplatz von SpaceX zu sein. Die wenigen Male, die ich Steve vor einem Jahrzehnt auf Musk ansprach, schien ihre Beziehung distanziert zu sein. Aber das änderte sich, ebenso wie seine unschuldige Spielkunst.

In einem kürzlich erschienenen Buch mit dem Titel „Character Limit“ wird berichtet, dass Musk mit vielen Speichelleckern zusammengearbeitet hat, aber Steve „ging noch einen Schritt weiter“ und „verehrte“ Musk.

Er wurde schließlich Musks loyaler Problemlöser. Steve beschrieb die Beziehung zu Musk als „Schau her, Davis, erledige das!“

„Ich möchte nur sehen, wie die Rakete abhebt“

Als Steve auf regulatorische Hindernisse stieß, soll Musk ihn angeblich beschimpft und mit Entlassung gedroht haben. Traumatische Spielregeln, die Steve offenbar mit sich herumtragen würde. Auf die Frage nach seiner Vision von der Kolonisierung des Weltraums antwortete er , dass diese Frage „für die Elons dieser Welt ist. Ich möchte nur sehen, wie [die Rakete] abhebt“. Eine beängstigende, automatisierte Einstellung, wenn man sie auf die derzeitige Trump-Regierung anwendet.

Angeblich hat Steve Musk nach dem Kauf von Twitter mit seinem neugeborenen Baby im Twitter-Hauptquartier übernachtet. Gerichtsakten zufolge drängte Steve Musk die Mitarbeiter von Twitter, gegen Mietverträge zu verstoßen. Und forderte sie auf, gegen lokale Genehmigungsgesetze zu verstoßen, während Twitter Tausende von Mitarbeitern entließ und sich weigerte, ihnen ausstehende Gelder auszuzahlen. Alles, um Musks Kostensenkungsziel zu erreichen.

Als Musk begann, Hunderte Millionen in die Kandidatur von Donald Trump zu investieren, zog Davis nach Pennsylvania. Die Spiele begannen schnell mit einer wohl illegalen täglichen Millionengeschenkaktion an Wähler in unentschlossenen Bundesstaaten. Und mit 47-Dollar-Geschenken für Unterzeichner einer Petition.

Die Regeln des DOGE-Spiels sind lächerlich

Tragisch ist in diesem Moment, dass Steves Loyalität gegenüber Musk ihn blind dafür macht, was vor seinen Augen liegt. Die Regeln des DOGE-Spiels sind lächerlich. Sie verstärken die Ineffizienz und verschlechtern das Leben der Menschen.

Nehmen wir an, es kostet 10 Dollar, ein riesiges Schlagloch zu füllen. Diese Reparatur könnte Schäden in Höhe von Tausenden von Dollar an Familienautos und Lieferwagen von Unternehmen verhindern. Das ist die Definition von Effizienz und eine großartige Verwendung von Regierungsgeldern für das Gemeinwohl. Aber in Musks DOGE-Spiel zählt nur die Reduzierung der Kosten in der Bilanz der Regierung. Nicht die tatsächliche Einsparung von Geld für die Amerikaner.

In ähnlicher Weise entlässt DOGE Tausende von Mitarbeitern der Sozialversicherung. Schließt die telefonischen Support-Leitungen der Sozialversicherung. Und schließt viele Büros der Sozialversicherung.

Für Millionen von Großeltern bedeutet dies wahrscheinlich, dass Schecks verspätet eingehen. Neue Antragsteller Schwierigkeiten bei der Registrierung haben. Und Senioren mit Gehhilfen weite Strecken zurücklegen müssen, um Hilfe bei der Sicherung ihrer verdienten Leistungen zu erhalten.

Steuerzahler werden diese Rechnungen über Medicare bezahlen

Diejenigen, die zum Überleben auf ihre Rentenschecks angewiesen sind, werden unter erhöhten Arztrechnungen leiden, wenn sie sich keine Lebensmittel oder Medikamente leisten können. Die Steuerzahler werden diese Rechnungen über Medicare bezahlen.

Um das „Effizienz“-Spiel noch absurder zu machen, kastriert DOGE das Consumer Financial Protection Bureau, das Banken und Kreditkartenunternehmen daran hindert, Amerikaner abzuzocken. Das CFPB hat den Amerikanern bereits über 20 Milliarden Dollar erspart. Von denen nicht ein Jota in den Regeln des DOGE-Spiels berücksichtigt wird. (Dieser Schachzug schießt den Finanzwächter genau dann ab, wenn Elon Musk in die Finanzdienstleistungsbranche eintritt. Sicherlich effizient für mindestens einen Milliardär.)

Dazu kommen Kürzungen bei der Flugsicherheit, der Lebensmittelkontrolle, der Ernährungshilfe für Kinder, der Gesundheitsversorgung von Veteranen, Medicaid und sauberem Wasser. Wie der Autor Ezra Klein kürzlich sagte : „Effizienz wofür? Ich will Effizienz für ein Ziel. Für eine Zukunftsvision, die nicht schrecklich ist.“

Insiderhandel mit Aktien im Kongress

Aber Steve konzentrierte sich auf das Spiel, das Rätsel des Ganzen – nicht auf die Vision .

Ich habe Nachrichten von echter Trauer von denen erhalten, die Steve in unschuldigeren Zeiten kannten. Was uns wirklich das Herz bricht, ist, dass der alte Steve Davis – der brillante, kreative Steve Davis – inspirierende Arbeit leisten könnte. Wenn er das Selbstbewusstsein hätte, Musks Regeln in Frage zu stellen.

Stellen Sie sich vor, wie riesige Unternehmen und die Superreichen Steuern umgehen. Und den Rest von uns dafür zahlen lassen. Stellen Sie sich den Insiderhandel mit Aktien im Kongress, das aufgeblähte Militärbudget und die Unternehmensförderung vor, die fließt, wenn Regierungsinsider zu Lobbyisten werden. Oder die Preistreiberei von Kreditkartenunternehmen, Banken, Krankenkassen und im Supermarkt. Stellen Sie sich sogar die Millionen von Stunden vor, die Amerikaner an roten Ampeln mit schlechten Zeitschaltuhren verlieren.

Künstliche Intelligenz der schlimmsten Art

Ein Großteil dieser Probleme könnte durch einen intelligenten Ingenieur gelöst werden, der Technologien wie künstliche Intelligenz einsetzt. Wenn es darum ginge, diese Probleme zu lösen, könnte Steve mit seinem Verstand die Lebensqualität von Millionen Menschen verbessern.

Aber stattdessen haben wir künstliche Intelligenz der schlimmsten Art. Brillanz, geblendet von Loyalität. Ein Spiel außer Kontrolle. Und jeden Tag übergibt Donald Trump die Schlüssel an Elon Musk, der sie dann meinem ehemaligen Freund übergibt. Und die Amerikaner sind die Verlierer.

Adam Green ist Mitbegründer des Progressive Change Institute.