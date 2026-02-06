5% vs. 99%: „Melania“ schreibt Rotten-Tomatoes-Geschichte!

Kritiker haben Melania, den von Amazon finanzierten Dokumentarfilm über First Lady Melania Trump, nicht gerade freundlich aufgenommen. Das 75-Millionen-Dollar-Projekt wurde einhellig als Propaganda, „eine eitle, finster blickende Leere aus purer Nichtigkeit”, „ein unterwürfiges, ringküssendes Porträt der aktuellen US-Regierung”, zwei Stunden „endlose Hölle” und mindestens ein Dutzend andere Variationen von absolut grauenhaft bezeichnet.

Aber MAGA weigert sich, Fachleuten das letzte Wort in dieser Angelegenheit zu überlassen. Trump-Anhänger und Fans der First Lady strömen offenbar in Scharen in die Kinos und haben für einen Ticketverkauf von über 7 Millionen Dollar gesorgt, wodurch Melania den größten Start einer Dokumentation in den letzten zehn Jahren erzielt hat. Sie haben sich auch auf Bewertungsseiten gemeldet, um die First Lady und ihren Film mit grenzenlosem Lob zu überschütten. „Jeder echte Amerikaner muss diesen Film sehen, um die Anmut, Raffinesse und Kraft von Flotius [sic] zu erkennen“, schrieb ein verifizierter Erstrezensent auf Rotten Tomatoes.

Rekordverdächtige Diskrepanz

Positive Zuschauerbewertungen wie diese haben dazu beigetragen, dass der von Brett Ratner inszenierte Dokumentarfilm einen neuen Rekord aufgestellt hat: die größte Diskrepanz zwischen Kritikerbewertung und Zuschauerempfinden in der Geschichte von Rotten Tomatoes. Ein Sprecher des Bewertungsaggregators bestätigte gegenüber ROLLING STONE, dass Melania am Mittwochabend (04. Februar) offiziell diese zweifelhafte Auszeichnung erhalten habe.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte der Film eine Bewertung von fünf Prozent auf dem Tomatometer der Website – das den Prozentsatz der positiven Kritiken widerspiegelt – und eine Bewertung von 99 Prozent auf dem Popcornmeter, das die positiven Bewertungen der Kinobesucher widerspiegelt.

Melania hat tatsächlich die höchste Popcornmeter-Bewertung aller derzeit im Kino laufenden Filme – und übertrifft damit die Bewertungen der Oscar-Nominierten für den besten Film, „Hamnet“ und „One Battle After Another“, mit 93 Prozent bzw. 85 Prozent. (Die 99-Prozent-Bewertung von Melania stammt von Personen, die laut Rotten Tomatoes Tickets für den Film gekauft haben; unter den nicht verifizierten Kinogängern hat der Film eine deutlich niedrigere Bewertung von 29 Prozent.)

Rotten Tomatoes verteidigt die Bewertungen

Rotten Tomatoes besteht darauf, dass die himmelhohe Zuschauerbewertung von „Melania“ organisch ist. „Es gab KEINE Manipulation der Zuschauerbewertungen für den Dokumentarfilm Melania“, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber „Rolling Stone“ in einer Stellungnahme. „Die auf dem Popcornmeter angezeigten Bewertungen sind VERIFIZIERTE Bewertungen, was bedeutet, dass überprüft wurde, dass die Nutzer über Fandango eine Eintrittskarte für den Film gekauft haben.“

Rotten Tomatoes lehnte es ab, anzugeben, welcher Film zuvor den Rekord für die größte Diskrepanz zwischen Zuschauerbewertungen und Kritikerbewertungen hielt, aber mehrere andere Filme, die sich an ein rechtsgerichtetes Publikum richteten, weisen ähnlich große Unterschiede auf. Dennis Quaids Präsidentschafts-Biopic „Reagan“ aus dem Jahr 2024 wurde von Kritikern verrissen und erzielte nur 18 Prozent auf dem Tomatometer von Rotten Tomatoes, während es gleichzeitig 98 Prozent auf dem Popcornmeter erreichte.

Die Kritikerbewertungen für die Daily Wire-Mockumentary Am I Racist?, die im selben Jahr veröffentlicht wurde, lagen bei 56 Prozent positiv, verglichen mit 96 Prozent positiven Bewertungen unter den Kinobesuchern. (Die zweitgrößte Diskrepanz, die Rolling Stone unabhängig feststellen konnte, betraf die Goldrausch-Romanze Redeeming Love, die derzeit eine Tomatometer-Bewertung von 11 Prozent und eine Popcornmeter-Bewertung von 95 Prozent hat.)

Auffälligkeiten bei IMDb

Auf IMDb wurden unterdessen mehr als 44.000 Bewertungen für „Melania“ abgegeben, was die Website dazu veranlasste, einen Hinweis auf „ungewöhnliche Aktivitäten“ oben auf der Seite anzubringen. „Unser Bewertungsmechanismus hat ungewöhnliche Abstimmungsaktivitäten zu diesem Titel festgestellt“, heißt es in der Warnung. Mehr als 87 Prozent der Bewertungen haben dem Dokumentarfilm einen Stern gegeben, verglichen mit vier Prozent der Bewerter, die der Meinung waren, dass er die vollen 10 Sterne verdient habe.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Kino seit langem so viel Begeisterung und Energie versprüht hat“, sagte ein 10-Sterne-Rezensent auf IMDb. „Und ja, man kann sagen, dass es die Geschichte einer Einwandererfamilie ist, die den amerikanischen Traum verwirklicht, aber darüber hinaus ist der Film unterhaltsam. Ich empfehle, ihn im Kino anzuschauen. Die Stimmung ist echt.“

(Dieser Rezensent hatte in seiner zehnjährigen Geschichte auf IMDb nur einen anderen Film bewertet. „Born to Flop“ – so beschrieb er die Bruce-Springsteen-Biografie „Deliver Me From Nowhere“ aus dem letzten Herbst.)

IMDb antwortete nicht auf die Anfrage von Rolling Stone nach einer Erklärung, wie es Nutzer überprüft, die Bewertungen abgeben, oder was es dazu veranlasst hat, eine Warnung wegen des Anstiegs der Bewertungen für Melania herauszugeben.

Amazons ungewöhnlich teurer Deal

Amazon MGM Studios erwarb die Rechte an dem Dokumentarfilm, der 20 Tage im Leben der ehemaligen und zukünftigen First Lady vor der zweiten Amtseinführung ihres Mannes dokumentiert, für 40 Millionen Dollar, nur wenige Wochen nach der Wahl von Donald Trump. Dieser außergewöhnliche Betrag, der höchste Preis, den der Streaminganbieter jemals für einen Inhalt gezahlt hat, überstieg bei weitem die 14 Millionen Dollar, die Disney Berichten zufolge während eines Bieterwettstreits um die Rechte an dem Film geboten hatte, und wurde weithin als kaum verhüllter Versuch angesehen, sich bei der Trump-Regierung einzuschmeicheln.

(Jeff Bezos, der kurz vor Amazons Angebot für den Film mit dem designierten Präsidenten und der First Lady in Mar-a-Lago zu Abend aß, hat umfangreiche Verträge mit der Bundesregierung, sowohl über seine Cloud-Computing-Plattform Amazon Web Services als auch über sein Luft- und Raumfahrtunternehmen Blue Origin.)

Melania ist der erste Film, den Regisseur Brett Ratner seit 2017 gedreht hat, als er von sechs Frauen öffentlich wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt wurde. Die Produktion des Films selbst war laut Aussagen von Crewmitgliedern gegenüber Rolling Stone von Chaos und Desorganisation geprägt, sodass viele Mitglieder des Produktionsteams darum baten, ihre Namen nicht im Abspann zu nennen.

„Ich verstehe, wenn ein Liberaler an dem Film arbeitet, aber nicht im Abspann genannt werden will, weil er seine Familie ernähren muss. Ich mache niemandem dafür Vorwürfe“, sagte Ratner, als er bei der Premiere des Films im Kennedy Center um eine Stellungnahme zu dem Bericht von Rolling Stone gebeten wurde.

„Melania“-Marketingoffensive und Ausblick

Zusätzlich zu den Lizenzgebühren gab Amazon Berichten zufolge weitere 35 Millionen Dollar für die Werbung für den Film aus, der am Freitag, dem 30. Januar, in mehr als 1.700 Kinos landesweit anlief. Amazon besteht darauf, dass sich die Investition gelohnt hat.

„Wir sind sehr ermutigt durch den starken Start und die positive Resonanz des Publikums“, sagte Kevin Wilson, Leiter des nationalen Kinovertriebs bei Amazon MGM Studios, in einer am Wochenende veröffentlichten Erklärung. „Diese Dynamik ist ein wichtiger erster Schritt in einem unserer Meinung nach langen Lebenszyklus sowohl für den Film als auch für die bevorstehende Doku-Serie, der weit über den Kinostart hinausgeht und unserer Meinung nach für beide auf unserem Dienst eine bedeutende Laufzeit haben wird.“