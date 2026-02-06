Die USA erleben eine imperiale Präsidentschaft auf Steroiden

Während seiner letzten Amtszeit als Präsident, als der Watergate-Skandal tobte, soll Richard Nixon mehreren US-Abgeordneten gesagt haben, dass er zum Telefon greifen, einen Befehl erteilen und kurz darauf Millionen von Menschen töten lassen könne. Das war keine Übertreibung. Es gibt nur sehr wenige Menschen in der Geschichte der Menschheit, die jemals über eine solche Macht verfügt haben, und die meisten davon waren amerikanische Präsidenten.

Aber wie kann eine einzelne Person mit dieser Art von Autorität in einem Regierungssystem existieren, das mit drei gleichberechtigten Gewalten ausgestattet ist, die speziell dazu dienen, eine Konzentration der Exekutivgewalt zu verhindern, einem System, in dem die Auslösung eines Krieges laut Verfassung nicht einmal in die Zuständigkeit der Exekutive fällt?

Die Frage, was in unserem System Nixon daran hätte hindern können, einen nuklearen Holocaust zu verursachen, wenn er dies gewollt hätte, bleibt unbeantwortet. Es gab Gerüchte, dass die damaligen Kabinettssekretäre ihren Mitarbeitern sagten, sie sollten einen solchen Befehl des Präsidenten ignorieren, falls er erteilt würde, aber das ist nur eine Notlösung, keine verfassungsmäßige Kontrolle. Die Schöpfer unseres republikanischen Systems hatten nie beabsichtigt, dass ihr Staatsoberhaupt eine solche Macht haben sollte. Die Tatsache, dass Präsidenten heute diese Macht haben, ist die Ursache vieler unserer nationalen Probleme.

Ein historischer Moment

Die Amerikaner erleben gerade einen historischen Moment, der faszinierend zu beobachten wäre, wenn er nicht so wahnsinnig wichtig wäre. Es zeichnet sich eine Katastrophe ab, die von Tag zu Tag deutlicher wird. Die Ursache dafür ist, dass das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten viel zu viel Macht und nur sehr wenige Beschränkungen hat. Diese Kombination lädt zu Autoritarismus ein. Damit sich dies manifestiert, braucht es nur jemanden im Weißen Haus, der ein solches Ergebnis anstrebt. Es scheint, als hätten wir derzeit jemanden, der dies tut.

Es ist zwar verlockend und normal, die aktuellen Umstände als Ergebnis der jüngsten Ereignisse zu betrachten, doch die politische Situation in den USA im 21. Jahrhundert ist das Ergebnis jahrzehntelanger Trends, die mit der ständig wachsenden Macht des Präsidentenamtes einhergehen. Nichts davon ist verborgen, und Wissenschaftler schreiben seit Jahrzehnten darüber (Arthur Schlesinger Jr.s berühmtes Buch „The Imperial Presidency” wurde 1973 veröffentlicht).

Und obwohl die Anhäufung von Machtbefugnissen des Präsidenten oft mit Begründungen und Rechtfertigungen verschleiert wird, von Antikommunismus über Drogenbekämpfung bis hin zu Kriegsmacht, Terrorismusbekämpfung usw., ist es manchmal einfach so, wie sich die Dinge entwickelt und verändert haben (die Natur und die Herausforderungen im Zusammenhang mit Atomwaffen sind ein Beispiel dafür). Aber es lässt sich derzeit nicht leugnen, dass wir ein systemisches Monster geschaffen haben, das die Verfasser der Verfassung nicht erkennen würden – und das sie fürchten würden.

Die Gründerväter glaubten an eine Aufteilung der Macht und an Kontrolle. Sie glaubten an eine starke und aktive Legislative, um einer autokratischen Ausweitung der Macht entgegenzuwirken. Derzeit haben wir nichts davon. Ist irgendetwas davon wiederherstellbar? Ist die Aushöhlung der Verfassung ein Einbahnstraße oder kann sie durch eine Art Renaissance rückgängig gemacht werden? Müssen wir den Weg der römischen Republik gehen?

Die paradoxe Sehnsucht nach starker Führung

Um unser Verfassungsportfolio wieder ins Gleichgewicht zu bringen, müssen wir zunächst eine weniger mächtige Exekutive wollen. Das ist etwas kontraintuitiv. Die Amerikaner sind es gewohnt, Führungskräfte zu wählen, die versprechen, Ergebnisse zu erzielen, positive Veränderungen zu fördern, Probleme zu lösen und den Menschen zu helfen. Die Wähler erwarten, dass der Präsident die Macht seines Amtes nutzt, um das zu erreichen, was das Volk will. Der Druck seitens der Anhänger des siegreichen Kandidaten besteht nicht darin, die Macht einzuschränken, sondern sie so weit wie möglich zu nutzen.

Wir sind süchtig nach der Ausübung der präsidialen Autorität, solange sie für die von uns gewünschten Ziele eingesetzt wird. Die Auswirkungen, die dies auf das System als Ganzes hat, finden wenig Beachtung. Ist es überhaupt vorstellbar, dass wir darauf drängen könnten, dass die Staats- und Regierungschefs ihre Macht einschränken oder zurücknehmen, um zu verhindern, dass wir einen Präsidenten mit zu viel Autorität bekommen? Was, wenn das der einzige Weg ist, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen?

Reformen – und ihr Rückbau

Wenn wir aus diesem aktuellen Wendepunkt verfassungsrechtlich unbeschadet hervorgehen – und das ist keineswegs garantiert –, sollten wir jede Schwungkraft für Reformen nutzen, so wie die Gesetzgeber die Nachwirkungen des Watergate-Skandals genutzt haben, um die ausufernden Befugnisse des Präsidentenamtes einzudämmen.

Mitte der 1970er Jahre gab es zahlreiche Anhörungen, Untersuchungen und Gesetzesänderungen, um die Dinge zu „korrigieren”, zusammen mit Strafen für diejenigen in der Regierung, die wissentlich zu weit gegangen waren. Das scheint für jedes System gesund zu sein, wenn seine verfassungsrechtlichen Mängel aufgedeckt werden. Aber wie ein schädliches Unkraut kehrte das Wachstum der Exekutivgewalt ab den 1980er Jahren mit aller Macht zurück. Viele der Reformen nach Watergate wurden angefochten, aufgehoben oder praktisch ausgehöhlt. Als Begründung wurde angeführt, dass die „legitimen“ Befugnisse des Präsidentenamtes beschnitten worden seien.

Das ehemals randständige Konzept der Unitary Executive Theory (Theorie der einheitlichen Exekutive) wurde als Rechtfertigung für einseitige Maßnahmen und die Konsolidierung der Macht des Präsidenten herangezogen, vorangetrieben von Thinktanks (und den von ihnen favorisierten Richtern am Obersten Gerichtshof) sowie von Einrichtungen, die weniger Einmischung durch andere Regierungszweige wünschten. Dies ist dieselbe Begründung, die Donald Trump und seine Stellvertreter immer wieder anführen.

Politische Blockaden

Jeder Versuch, die Befugnisse des Präsidenten zurückzufahren, stößt in unserem aktuellen politischen Klima auf starken Widerstand. Der Oberste Gerichtshof scheint entschlossen, dem Präsidenten noch mehr Macht zu übertragen, der heute weitaus mehr Macht hat als der „imperiale“ Nixon in den frühen 1970er Jahren. Die Wählerschaft hat gezeigt, dass sie bereit ist, Regierungschefs zu unterstützen, die die Grenzen der Verfassung ausreizen, wenn dies aus Gründen geschieht, die den Wählern gefallen.

Und keine der beiden Parteien will einseitig ihre Macht abgeben, wenn sie nicht darauf vertrauen kann, dass die andere Seite dasselbe tut. Eine Rettung durch die Legislative scheint aussichtslos. Diese Dynamik hat sich über Jahrzehnte entwickelt; der Kongress ist schwach, korrupt und kooptiert geworden und scheint gerne bereit zu sein, seine Macht abzugeben, um jegliche Verantwortung für Dinge zu vermeiden, die die Wiederwahl seiner Mitglieder beeinträchtigen könnten. Die Frustration über den Kongress führt zu einer noch größeren Versuchung, Präsidenten zu nutzen, um politische Ziele zu erreichen – oft mithilfe von Durchführungsverordnungen –, die die Gesetzgeber offenbar nicht verfolgen können oder wollen. Diese Dynamik ist nicht günstig.

Die eigentliche Gefahr

Aber wir wurden erneut daran erinnert, warum all diese guten Gründe für die Ausweitung der Macht eines einzelnen Menschen auf Kosten der übrigen Regierung nicht gut genug sind. Die Exekutive ist diejenige, die uns mit überwältigender Wahrscheinlichkeit in eine Diktatur führen wird, und wir können jetzt sehen, wie sehr die enormen Befugnisse dieses Amtes nur durch bloße Protokolle in Schach gehalten wurden.

Ein entfesselter Präsident zeigt uns die Macht des modernen Amtes ohne Verschleierung. Und das sollte uns alle zurück in die Denkweise von Ben Franklin versetzen, als er sagte, dass wir „eine Republik haben, wenn wir sie erhalten können“. Der Kongress mit seinen vielen Mitgliedern ist wahrscheinlich nicht die Gewalt, die uns die Demokratie nimmt. Die Gefahr geht von der Exekutive aus, wo eine Person das Sagen hat.

Und wie schon beim Sturz von Nixon werden wir daran erinnert, dass immer mächtigere Präsidenten etwas sind, das das System offenbar von Natur aus hervorbringt. Wir müssen die Befugnisse der Exekutive regelmäßig beschneiden, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Diese Zeit muss bald kommen. Das Unkraut hat den Garten überwuchert.

Der eigentliche Zweck der Verfassung

Zu viele vergessen, dass das primäre Ziel der US-Verfassung nicht eine effiziente Regierungsführung war. Es war die Verhinderung von Tyrannei. Wir nehmen alle möglichen Hindernisse für Veränderungen, Reformen und Verbesserungen in Kauf, um dieses eine einfache Ziel zu erreichen. Ob diese Firewall noch funktioniert, ist die wichtigste politische Frage unserer Zeit.

Wird diese Ära nur eine kurze Episode in der Zeitachse sein? Eine Warnung, die zu Reflexion, Reformen und Neukalibrierung anregt, ähnlich wie die McCarthy-Ära mit ihrer „Roten Angst”? Oder wird es ein Moment sein, in dem Caesar den Rubikon überquert und das amerikanische Experiment für immer beendet?

Die Versuchung des starken Mannes

Der beängstigendste Aspekt dabei ist das Ausmaß der öffentlichen Unterstützung für einen übermächtigen Führer, der ihre Ansichten vertritt und sich für ihre Wünsche einsetzt. Oft sind diese Wünsche unerreichbar, weil unsere verfassungsmäßigen Schutzmaßnahmen dem im Wege stehen. Dies ist ein Problem, das über die Amtszeit des derzeitigen Präsidenten hinaus Bestand haben wird und eine tiefgreifende nationale Selbstreflexion erfordert.

Wir könnten damit beginnen, uns daran zu erinnern, was passiert, wenn repräsentative Systeme aus dem Ruder laufen. Diejenigen, die dies erlebt haben, erinnern sich nicht gerne an die Folgen. Es ist besser, diese Lektion aus der Tragödie eines anderen Landes zu lernen, als selbst die Gefahr historischer „heißer Öfen” am eigenen Leib erfahren zu müssen.

Die letzte Frage

Wir sehen derzeit, was passieren kann, wenn der einzige von einer einzelnen Person kontrollierte Zweig beschließt, seine enormen und beeindruckenden Befugnisse auszuüben. Dies zeigt allen vernünftigen Menschen, dass dies zu viel Macht für eine einzelne Person ist. Sich vorzustellen, dass eine solche Macht in den Händen des schlimmsten Feindes liegt, sollte ausreichen, um jedem diese Besorgnis deutlich zu machen.

Der Präsident kann zum Telefon greifen und den Tod von Milliarden Menschen und die Zerstörung des Ökosystems unseres Planeten anordnen. Das ist eindeutig zu viel Macht für einen Menschen, oder?