Meryl Streep entkam mit Stunt-Fahrt den Hollywood-Bränden

Meryl Streep ist in Krisenzeiten offenbar besonnen. Der Neffe der Schauspielerin, Abe Streep, berichtete in einem Artikel für das „New York Magazine“, dass Streep während der Brände in Los Angeles extreme Anstrengungen unternehmen musste, um sich zu retten.

In dem ausführlichen Artikel beschreibt Abe, wie sich die Brände und Evakuierungen entwickelten und Menschen in der ganzen Stadt, vor allem aber in Pacific Palisades und Altadena, gefährdeten. Er bestätigt, dass Streep ihr Haus verlassen musste, nachdem Evakuierungsanweisungen an mehr als 200.000 Einwohner verschickt worden waren.

Meryl Streep griff zur Heckenschere

„Meine Tante Meryl Streep erhielt am 8. Januar eine Evakuierungsanordnung, aber als sie versuchte zu gehen, stellte sie fest, dass ein großer Baum in ihrer Einfahrt umgestürzt war und ihren einzigen Ausgang versperrte“, schrieb er. “Entschlossen, es zu schaffen, lieh sie sich von einem Nachbarn eine Drahtschere, schnitt ein Autoloch in den Zaun, den sie mit den Nachbarn auf der anderen Seite teilte, und fuhr durch deren Garten, um zu entkommen.

An anderer Stelle in dem Artikel teilte Abe mit, dass der Schauspieler Martin Short, Streeps Filmpartner in „Only Murders In The Building“ und ihr Freund, ebenfalls sein Haus in Pacific Palisades verlassen musste. Short sah die Flammen von seinem Balkon aus und verließ das Haus, nachdem einer seiner Söhne, der in der Nähe wohnt, ihn zum Gehen aufgefordert hatte. Der Verkehr staute sich und der Schauspieler brauchte „mehr als eine Stunde, um eine Strecke zurückzulegen, die normalerweise fünf Minuten dauern würde“.

Shorts Haus brannte nicht ab, aber eines der Häuser seines Sohnes ging verloren. Short sagte zu Abe: „Ich werde definitiv in meinem Haus bleiben.“

Haley Joel Osment verlor Haus und 500 Schallplatten

Abe sprach auch mit Haley Joel Osment, der sein Haus in Altadena verloren hat (ebenso wie seine Eltern). „Osment hat 500 Schallplatten und ein Klavier verloren, das ihm seine Eltern geschenkt hatten, als er 18 wurde“, schrieb Abe. „Er erzählte mir, dass sein Vater mit dem Verlust seines Hauses zu kämpfen hat, da er ein Jahrzehnt damit verbracht hat, die Holzböden abzuschleifen und neu zu lackieren und Metalloberflächen sorgfältig zu lackieren.“

Er fügte hinzu, dass Osment hofft, Klarheit über die Geschehnisse zu erlangen. „Ich will niemanden beschuldigen oder so, aber ich möchte einfach wissen, ob es eine Entscheidung gab, die ganze Nachbarschaft einfach aufzugeben, wenn das alles untersucht ist“, sagte Osment in dem Artikel. Der Schauspieler teilte Abe mit, dass er plant, an derselben Stelle wieder aufzubauen.

Neben den bekannten Namen sprach Abe mit zahlreichen Bewohnern beider Stadtviertel über ihre Erfahrungen. Bei den Bränden, die Anfang Januar ausbrachen, wurden mehr als 10.000 Häuser zerstört. Viele Menschen haben sich nach der Zerstörung für Hilfe eingesetzt, darunter auch die Musikszene, die mehrere Benefizkonzerte für die Opfer der Brände veranstaltet. Am 30. Januar treten im Intuit Dome in Los Angeles unter anderem Billie Eilish, Lady Gaga, Jelly Roll, Stevie Nicks und Sting für FireAid auf.