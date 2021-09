Foto: AFP via Getty Images, MADS CLAUS RASMUSSEN. All rights reserved.

Metallica treten 2022 als Headliner beim Download Festival auf, das am 24. Juni seine Premiere in Deutschland feiert, auf dem Hockenheimring. Das „Download“ siedelt damit für einen Ableger von Großbritannien zu uns rüber. Zehn Acts sollen im Motodrom das Metal-Genre feiern. Der Auftritt von Metallica wird als einziger im kommenden Jahr beworben, James Hetfield und Kollegen stellen dabei ihr „Black Album“ in den Mittelpunkt der Show.

Ebenfalls bestätigt sind Five Finger Death Punch und Sabaton – beide 2022 festivalexklusiv in Deutschland. Für das Download Germany sind neben Festival-Tickets für den Innenraum Zutrittsberechtigungen für die Südtribüne erhältlich. In der ersten Preisstufe kosten die Innenraum Tickets 139 EUR inkl. Parken und VVK Gebühr. Für die Südtribüne sind Festival-Tickets ab 159 EUR inkl. Parken und VVK Gebühr verfügbar.

Download Germany 2022

Hockenheimring| 24. Juni 2022

Five Finger Death Punch

Metallica

Sabaton

u.a.