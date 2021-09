Foto: Getty Images. All rights reserved.

Am Donnerstag (09. September) haben Metallica zum 30. Jubiläum von „The Black Album“ die „Blacklist“ veröffentlicht – eine umfassende Playlist, in der 52 bekannte Musiker:innen ihren Lieblingssong vom „Black Album“ covern; darunter Mac DeMarco, Weezer, St. Vincent, Phoebe Bridgers und IDLES.

Die wohl am meisten Star-besetzte Version ist jedoch ein Cover von „Nothing Else Matters“, das Metallica gemeinsam mit Miley Cyrus, Elton John, Robert Trujillo und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers aufgenommen hat.

Um die Fans auf dieses besondere Cover einzustimmen, trat die Rockband am Tag der „Blacklist“-Veröffentlichung mit Cyrus in der „Howard Stern Show“ auf – und lieferte einen denkwürdigen Auftritt ab.

Elton John: Cyrus „beste Rock ’n‘ Roll-Sängerin, die es derzeit gibt“

Die Band kündigte das geplante Radio-Special bereits Anfang der Woche im Netz an. Während es sich bei der „Blacklist“-Version von „Nothing Else Matters“ um eine etwas experimentellere Interpretation handelt, klingt der Live-Auftritt in der „Howard-Stern-Show“ fast genau wie der Original-Track. Der einzige Unterschied: Miley Cyrus übernimmt fast die gesamten Vocals, James Hetfield stimmt nur zum Refrain ein.

Nach dem Auftritt lobte Metallica die 28-jährige Sängerin mit den Worten: „Sie gehört in den Rock. Sie macht die richtigen Schritte und sie wagt den Übergang zu einer extrem guten Sängerin.“ Auch Elton John sprach bereits in höchsten Tönen von ihr und nannte sie die „beste Rock ’n‘ Roll-Sängerin, die es derzeit gibt.“

„Ich bin der größte Metallica-Fan der Welt und das war unglaublich!“

Doch nicht nur von Musiker-Kolleg:innen bekommt Cyrus Zuspruch für ihre musikalische Entwicklung hin zum Rock. Auch in den Kommentaren des Auftritts bei YouTube wimmelt es von Lob – auch von Metallica-Fans. So schreibt eine Userin: „Als großer Metallica-Fan und als Frau eine Sängerin zu hören, die einen Metallica-Song perfekt singt… ist unbeschreiblich. Die Gänsehaut beim Anhören dieses Songs sagt alles! Good Job Miley“. Ein weiterer User meint: „Ich bin der größte Metallica-Fan der Welt und das war unglaublich! Diese Sängerin hat eine der unglaublichsten Stimmen! Gut gemacht Miley!!“