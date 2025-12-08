Metallica-Fans bekommen nach Idioten-Aktion nun Stadion-Verbot

Zwei Anhänger von Metallica haben nach einem Auftritt der Band in Perth in Australien Kontakt mit dem langen Arm des Gesetzes machen müssen. Eine „unglaublich dumme Aktion und eine gute Möglichkeit, sich den Abend zu ruinieren“, bezeichnete der Richter ihr Vorgehen, das nun zur Folge hat, dass sie nie mehr das Optus Stadium in der Stadt betreten dürfen.

Was war passiert? Die zwei offenbar wenig risikoscheuen Fans, der 20-jährige Beau William Loch Rollings und der 23-jährige Rory Hugh Culbert, waren während des Metallica-Konzerts am 01. November auf einen Lautsprecherturm geklettert.

Wie die lokale Nachrichtenagentur PerthNow berichtete, sprangen beide gezielt über eine Sicherheitsbarriere und kletterten auf den zentralen Turm im Inneren des Stadions, wo sie sich während des Konzerts etwa 20 Minuten lang in einer Höhe von bis zu 50 Metern an der Konstruktion festhielten.

Metallica-Fans wollten mit Handy-Aufnahmen prahlen

Der lebensgefährliche Stunt löste dann auch eine groß angelegte Sicherheitsaktion. Stadion-Security und Polizei schritten ein, und das während das Konzert lief und Tausende Schaulustige dabei zuschauten, wie die beiden Kletteraffen (sicher) heruntergeholt wurden.

Die Polizei beschlagnahmte später die Smartphones der beiden, auf denen diese natürlich (um später zu prahlen) die Aufnahmen des Aufstiegs zu finden waren. Später wurde wegen Hausfriedensbruchs ermittelt und Anklage erhoben.

Sowohl Rollings als auch Culbert bekannten sich schuldig und erkannten die Problemlage der Situation an, ohne allerdings vor Gericht ein Motiv zu nennen. Beide wurden zu einer Geldstrafe von 1.000 Dollar und zur Zahlung von 308,80 Dollar Gerichtskosten verurteilt.

Richterin Ruth Dineen äußerte wenig Verständnis für die Aktion und merkte an, dass das, was „in diesem Moment lustig erschien”, zu einem ernsthaften Sicherheitsproblem eskaliert sei. Die Verteidigerin der beiden Fans, Rachael Gemmell, bezeichnete es hingegen als „dummes Verhalten” und stellte auch heraus, dass die Erfahrung für die jungen Metallica-Anhänger auch ohne Strafe bereits ernüchternd gewesen sei.

Metallica befanden sich Anfang November als Teil ihrer „M72 World Tour“ in Australien. Zuletzt spielten sie am Samstag (06. November) als Teil des Unterhaltungsprogramms zum Formel-1-Rennen in Abu Dhabi.