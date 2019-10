Metallica-Drummer Lars Ulrich: Update zu James Hetfields Gesundheitszustand

Seit ihrem ersten Gang auf die Bühne im Jahr 1982 haben Metallica insgesamt 22,1 Millionen Tickets verkauft. Ein Rekord für die Ewigkeit?

Metallica kann sich aus guten Gründen ab sofort die größte Band der Welt nennen. Oder zumindest die größte Live-Band der Welt. Wie ein Bericht des Statistikunternehmens „Pollstar“ nahelegt, hat keine Musikgruppe so viel Kasse gemacht mit Konzerten wie die Metal-Formation. In dem Artikel mit der eindeutigen Überschrift „Tour & Destroy: The Case for Metallica as the World's Biggest Touring Act“ wird diese schwindelerregende Umschreibung auch mit Zahlen unterfüttert. Demnach haben Metallica seit 1981, dem Jahr ihrer Gründung, insgesamt 22,1 Millionen Eintrittskarten für ihre Gigs verkauft. Das brachte bis zum heutigen Tag spektakuläre Einnahmen von 1,4 Milliarden US-Dollar. Zahlen, an die…