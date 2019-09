Metallica haben ihre Australien- und Neuseeland-Tour (Start: 17. Oktober) abgesagt. James Hetfield muss sich wegen Alkoholproblemen behandeln lassen. Der 56-jährige galt zuletzt als trockener Alkoholiker.

Die Band veröffentlichte am Freitagabend ein Statement auf Twitter: „Es tut uns wirklich leid, unsere Fans und Freunde informieren zu müssen, dass wir unsere anstehende Tour in Australien und Neuseeland verschieben müssen.“ Acht Konzerte fallen damit aus. In einer Flut von Tweets erklären sich Lars Ulrich, Robert Trujillo und Kirk Hammett:

„Wie die meisten sicherlich wissen, hat unser Bruder James immer wieder mit Sucht zu kämpfen gehabt. Er musste sich nun leider wieder in Behandlung begeben, um an seiner Genesung zu arbeiten.“

Once again, we are devastated that we have inconvenienced so many of you, especially our most loyal fans who travel great distances to experience our shows. We appreciate your understanding and support for James & thank you for being a part of our Metallica family.

(4/6)

— Metallica (@Metallica) 28. September 2019