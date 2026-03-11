Metallica haben schlechte Neuigkeiten für ihre Fans

Wer sich durch den frustrierenden Ticketkauf für Metallicas bevorstehende 24-teilige „Life Burns Faster“-Residency in der Sphere in Las Vegas gekämpft hat, darf sich glücklich schätzen. Denn die Band plant derzeit keine weiteren Shows für diesen Konzertblock.

„Wir sind so dankbar und gerührt von eurer unglaublichen Reaktion auf unsere bevorstehende ‚Life Burns Faster‘-Residency in der Sphere in Las Vegas“, schrieb Metallica auf Instagram. „Wir sind absolut und vollkommen überwältigt und können es kaum fassen, dass wir dort 24 fantastische Nächte auf der Bühne stehen werden – alles dank euch und einer rekordverdächtigen Woche.“ Und weiter: „Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir keine weiteren Shows hinzufügen, hoffen aber, in Zukunft mehr anbieten zu können.“

In der Zwischenzeit arbeitet Metallica daran, den Ticketkauf für ihre Fans künftig reibungsloser zu gestalten. „Wir hören euch laut und deutlich, dass der Ticketkauf oft frustrierend und nicht immer einfach war“, teilte die Band mit. „Wir arbeiten mit unseren Partnern daran, diesen Prozess zu verbessern und beim nächsten Mal einige Abhilfen anzubieten.“

Frust in der Ticketmaster-Warteschlange

Im Netz berichteten Fans von langen Wartezeiten in der Ticketmaster-Warteschlange, die letztlich im Nichts endeten – so schnell waren die Tickets für die einzelnen Dates ausverkauft. Umso bitterer traf sie das, angesichts des Versprechens hinter der Tour. „Diese Residency gibt uns eine weitere Chance, neu zu erfinden, wie wir mit unseren Fans in einem Live-Setting interagieren“, sagte Drummer Lars Ulrich vergangenen Monat in einem Statement. „Wir sind über alle Maßen aufgeregt, das in sechs Monaten mit der Welt zu teilen, und verdammt nochmal heiß drauf, das auf das nächste Level zu bringen!“

Der „Life Burns Faster“-Block startete ursprünglich mit acht geplanten Dates. Die Residency wurde bald auf 24 Nächte ausgeweitet. Die Shows laufen von Oktober 2026 bis März 2027 wöchentlich in Zweier-Blöcken.