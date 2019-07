Unglaublicher Metallica-Rekord! Fast 1 Prozent (!) Finnlands besucht Konzert

View this post on Instagram

Thanks to all of you who came out to Kantolan Tapahtumapuisto last night for helping us raise this money for Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry and their work supporting the youth in Finland. #MetInHameenlinna #MetallicaGivesBack #AWMH ・・・ #Repost @allwithinmyhandsfoundation ・・・ With the help of all the fans attending #MetInHameenlinna, @Metallica is able to make this contribution to HOPE – Yhdessä & Yhteisesti and their work toward providing children in Finland with more equal opportunities for a good everyday life. #MetallicaGivesBack #AWMH