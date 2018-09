Das Internet will einfach nicht glauben, dass Nickelback auch mal gute Musik spielen können.

Im Jahr 2004 haben Nickelback bei Rock am Ring gespielt und dort unter anderem „Sad But True“ von Metallica gecovert. Jetzt, 14 Jahre später, ging das Video viral und wurde über zwei Millionen Mal angeschaut. Und das Internet ist entsetzt. Nickelback machen gute Musik Der Grund für die Aufregung lässt sich in einem kurzen Satz erklären: Nickelback spielen gut. Chad Kroeger klingt sogar etwas wie ein junger James Hetfield, auch wenn er im Video eher aussieht wie Nicolas Cage. Doch das soll hier nichts zur Sache tun. Gegner von Nickelback sind entsetzt und nutzen Social-Media, um sich aufzuregen. So schreibt…