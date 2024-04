Die beliebtesten Cover-Songs und Gitarrenriffs der Welt

Das Musikstudio „Wood and Fire“ hat sich ausgiebig mit der Frage beschäftigt, welche Lieder und Gitarrenriffs bei Musiker:innen am beliebtesten sind. Dazu wurden 271 Songs und ein Volumen von 2.314.336 Google-Suchanfragen ausgewertet. Die Ergebnisse könnten wahrscheinlich identisch sein mit der Liste der Songs, die man in einem Gitarrenladen besser nicht anstimmen sollte.

Deutschland liebt „Let it Be“

Wie nun aus der Statistik hervorgeht, ist „Let it Be“ von The Beatles der beliebteste Cover-Song der Deutschen. Die Zahlen wollen es beweisen: Pro Monat wird 24,026 Mal nach den Chords gesucht. Den zweiten Platz macht „Wonderwall“ von Oasis. Auf dem dritten Platz befindet sich ein Song, der es in den USA und Australien sogar auf Platz 1 geschafft hat: „Hallelujah“ von Jeff Buckley (Original von Leonard Cohen). Auf der Website von „Wood and Fire“ gibt es eine interaktive Weltkarte mit allen Ergebnissen.

Weltweit scheinen, eigentlich klar, Liebessongs am beliebtesten zu sein. So wird monatlich 163.453 Mal nach „Hallelujah“ gesucht und damit zum globalen Platz 1. Auch „Perfect“ von Ed Sheeran und Pink Floyd mit „Wish You Were Here“ sind auf Platz zwei und drei und untermalen damit die Liebeslieder-These. „Can’t Help Falling In Love“ von Elvis Presley ist das beliebteste Lied in fast ganz Südamerika, einschließlich großer Länder wie Mexiko, Argentinien und Kolumbien. Da es das gefragteste Hochzeitslied der Welt ist, überrascht es nicht, dass es so oft gespielt wird.

Gitarrenriffs Weltweit

Auf der Liste der beliebtesten Gitarrenriffs der Welt befinden sich wahrscheinlich alle Riffs, die jede und jeder Hobby-Gitarrist:in schon einmal angespielt hat. Platz 1 macht „Seven Nation Army“ von The White Stripes. Die Tabs zum Riff werden monatlich 39,750 Mal im Internet gesucht. Platz zwei belegen Led Zeppelin mit „Stairway to Heaven“. Interessant: Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“ macht mit 13,625 monatlichen Suchen nur den 13. Platz. Vielleicht können aber auch einfach schon zu viele Leute das Riff auswendig spielen …