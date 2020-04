Metallica veröffentlichen drittes „MetallicaMondays“-Video

Metallica haben ihren ersten Auftritt 2020 verschoben. Der geplante Gig für Ende März muss auf September umverlegt werden, da die frühe Terminierung „wohl etwas zu ambitioniert“ gewesen ist.

Metallica müssen ihren ersten Auftritt des Jahres verschieben. Eigentlich sollte die Band am 28. März in San Francisco spielen, doch die Show wurde nun auf den 12. September verlegt. In einem Statement spricht die Gruppe darüber, dass ihre Pläne wohl etwas „zu ambitioniert“ waren und sie noch etwas Zeit benötigen. 2019 hatte Metallica kurzfristig ihre Tour abgesagt, weil Sänger James Hetfield sich wegen seiner Alkoholsucht in den Entzug begeben hat. „Wir waren bei dem Datum wohl etwas zu ambitioniert im Bezug darauf, dass wir unseren Kram zusammenbekommen wollen, um euch die Erfahrung zu bieten, die der vorangegangenen aus 2018 zumindest…