Metallica online: kostenlose Streaming-Serie mit wöchentlichen Konzerten

Nicht jeder lässt sich von Corona abschrecken. Guns N’ Roses beweisen in Mexico City, dass sie auch in schwierigen Zeiten Konzerte spielen

Die Corona-Krise scheint kein Ende zu nehmen. Weltweit wird mit verschärften Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung von COVID-19 gekämpft und infolgedessen werden somit auch immer mehr Konzerte und Festivals und anderweitige Veranstaltungen abgesagt. Und doch scheinen sich nicht alle von dem Virus und den Gefahren, die es birgt einschränken zu lassen. Guns N' Roses spielen bis zum bitteren Ende Guns N’ Roses zählen zu einer der wenigen Bands, die offenbar dem Virus zu trotzen versuchen. Ganz im Namen des Rock 'n' Roll ließen es sich diese nicht nehmen, als Headliner des „Vive Latino Festivals“ in Mexico City am vergangenen Wochenende…