Metallica: „Master of Puppets“ live in Berlin im Stream

Diese Woche geht es für Metallica im Stream 12 Jahre zurück in die Vergangenheit. Mit einem Song, der danach lange nicht mehr gespielt wurde.

In Zeiten des Lockdowns geben Metallica ihr Bestes, ihre Follower bei Laune zu halten. So riefen sie die #MetallicaMondays ins Leben, bei denen jeden Montag alte Aufnahmen bzw. Konzerte gezeigt werden. In der neuen Ausgabe der #MetallicaMondays vom 22. Juni gibt es Videos von einem Konzert aus dem Auditorio John Lennon in Madrid, wo Metallica 2008 auftraten. Es war einmal… ein Metallica-Konzert in Madrid Die Show fand statt, noch bevor Metallica ihren Hit „Death Magnetic“ veröffentlichten. In einem Instagram-Post kündigt die Band etwas ganz Besonderes an: Bei dem besagten Konzert wurden so einige Raritäten gespielt, darunter ein Lied, welches nun…