MetallicaMondays: Metallica streamen Madrid-Konzert von 2008

Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

Kirk Hammett (L) und James Hetfield von Metallica am 6. September 2019

In Zeiten des Lockdowns geben Metallica ihr Bestes, ihre Follower bei Laune zu halten. So riefen sie die #MetallicaMondays ins Leben, bei denen jeden Montag alte Aufnahmen bzw. Konzerte gezeigt werden.

In der neuen Ausgabe der #MetallicaMondays vom 22. Juni gibt es Videos von einem Konzert aus dem Auditorio John Lennon in Madrid, wo Metallica 2008 auftraten.

Es war einmal… ein Metallica-Konzert in Madrid

Die Show fand statt, noch bevor Metallica ihren Hit „Death Magnetic“ veröffentlichten. In einem Instagram-Post kündigt die Band etwas ganz Besonderes an: Bei dem besagten Konzert wurden so einige Raritäten gespielt, darunter ein Lied, welches nun seit über einem Jahrzehnt nicht mehr live gespielt wurde!

Auf Grund der Zeitverschiebung begann der Live-Stream, wie in den vergangenen Wochen auch, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 02:00 Uhr deutscher Zeit. Da die Streams aber auf dem Youtube-Kanal gespeichert wurden, ist dies kein Problem, so kann jederzeit von überall aus auf die Aufnahmen zugegriffen werden.

In den vergangenen Wochen zeigten die Metal-Urgesteine bereits eine regnerische Show aus dem Ethiad Stadium in Manchester, ein Salt Lake City-Konzert der „Load Tour“, sowie „auf Anfrage“ einen Auftritt aus Peru, bei dem die Band alles spielte, was das Publikum hören wollte.