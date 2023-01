Metallica live: Das ist der Termin für den Einzeltickets-Vorverkauf

Metallica hatten im November 2022 ihr elftes Studioalbum 72 SEASONS angekündigt. Im Mai 2023 wird die Band zwei Shows in Hamburg spielen, ein Jahr später, im Mai 2024 ein Wochenende in München. Nun steht der Vorverkaufstermin für die Gigs fest: Am 20. Januar sollte man schnell sein, um Karten zu ergattern.

Die „M72“-Tour beginnt am 27. April 2023. In jeder Stadt auf ihrer Route wird die Band zwei Shows spielen. Meistens an Frei- und Samstagen. Beide Gigs will sie komplett unterschiedlich gestalten. Setlists, Vorbands und auch die Bühnenperformance sollen sich an beiden Tagen nicht wiederholen. Es wurde ebenfalls angekündigt, dass sich ihre Bühnen in der Mitte der Stadien befinden werden.

Fan-Club-Mitglieder konnten bereits seit dem 30. November 2022 Tickets erwerben. Besondere Tickets zum Beispiel für beide Shows an einem Wochenende oder solche inklusive Meet and Greet sind ebenfalls bereits länger verfügbar. Am 20. Januar 2023 startet nun der Vorverkauf für Einzeltickets.

Das Album 72 SEASONS wird am 14. April, pünktlich zum Start der Tournee, erscheinen.