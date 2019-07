Am Samstag (6. Juli) spielen Metallica ein exklusives Konzert im Olympiastadion in Berlin. Auf einen Blick: alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Vorband, Setlist und Anreise.

Metallica kommen im Rahmen ihrer Stadiontour „WorldWired“ am 6. Juli nach Berlin. Dabei hat die Band beim Konzert im Olympiastadion auch Songs aus ihrem aktuellen Album „Hardwired ... to Self-Destruct“ sowie eine Auswahl ihrer größten Hits wie „Master of Puppets“, „Enter Sandman“ und „Nothing Else Matters“. Metallica live in Berlin 2019: Ab wann ist Einlass? Stadionöffnung: ca. 15:30 Uhr Bokassa: ca. 17:30 Uhr Ghost: ca. 18:45 Uhr Metallica live in Berlin 2019: Und wann geht das Konzert los? Metallica: ca. 20:15 Uhr Metallica live in Berlin 2019: Gibt es noch Tickets? Nein, das Konzert ist ausverkauft. Derzeit sind keine Tickets…