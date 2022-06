Metallica: Rekord-Spendensumme für die Betroffenen der Flutkatastrophe

Metallica unterstützen mit ihrer Stiftung „All Within My Hands“ einer Spendenaktion für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen 2021. Hier findet Ihr alle Informationen und die Kontodaten.

„ All Within My Hands“

Anlässlich ihres Jubiläums zum 30. Geburtstag des selbstbetitelten Albums „Metallica“ veröffentlichte die Rockband im August 2021 die Single „Enter Sandman“. Als Zeichen der Anteilnahme für die Opfer der Flutkatastrophe in Mitteleuropa beschlossen Metallica alle Gewinne aus den Single-Verkäufen über ihre Stiftung „All Within My Hands“ an die Betroffenen zu spenden. Mittlerweile haben Metallica einen Spendenbeitrag in Höhe von 130.000 € gesammelt. Die Summe fließt in Kooperation mit „Aktion Deutschland Hilft“ an die Familien, die ihr Zuhause in den Fluten verloren haben.

Spendenkonto: Flutkatastrophe in NRW

Ein heftiger Dauerregen sorgte ab dem 14. Juli 2021 für starke Überschwemmungen, massive Schäden und zahlreiche Todesopfer in Westdeutschland. Nach dem Unwetter begannen die dort ansässigen Menschen und viele Helfer aus ganz Deutschland schnellstmöglich mit den Aufbauarbeiten. Jedoch dauern diese bis heute an. Die Reparaturen und der Wiederaufbau könnten vermutlich noch Jahre dauern.

Aus diesem Grund sammelt „Aktion Deutschland Hilft“ weiterhin Spenden. Falls Ihr die Aktion unterstützen wollt, findet Ihr hier die Kontodaten.

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Spendenstichwort: Hochwasser Deutschland

