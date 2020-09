Metallica spenden großzügige Summe für die von Bränden zerstörte US-Westküste

Eine großzügige Spende an Menschen, die durch die zerstörerischen Brände an der Westküste der USA viel verloren haben, kommt von Metallica: Die Band hat mit ihrer Stiftung All Within My Hands 250.000 US-Dollar (umgerechnet über 213.000 Euro) zur Verfügung gestellt.

„Großfeuer sind zu einem grausamen und unerwünschten jährlichen Ereignis in Kalifornien geworden und dieses Jahr mussten wir zusehen, wie sie sich auf die gesamte Westküste unseres Landes ausgebreitet haben“, heißt es in einem Statement der Stiftung. Das Geld fließe an fünf Organisationen: Den California Community Foundation’s Wildfire Relief Fund, den Oregon Community Foundation’s Wildfire Relief and Recovery Fund, den Community Foundation Santa Cruz County’s Fire Response Fund, den North Valley Community Foundation Wildfire Relief and Recovery Fund sowie den Community Foundation of North Central Washington NCW Fire Relief Fund.

Metallica rufen Fans zur Mithilfe auf

Mit ihrer Stiftung haben Metallica seit 2017 schon mehrere gemeinnützige Projekte mit großen Geldsummen unterstützt, darunter auch immer wieder wohltätige Zwecke, die dem Wiederaufbau nach Großbränden dienten. „Wir möchten euch dazu aufrufen, uns bei der Unterstützung von Hilfsbedürftigen und Einsatzkräften zu supporten, indem ihr Geld, haltbare Lebensmittel, Kleidung und andere Vorräte spendet. Oder unterstützt uns als Freiwillige, indem ihr sichere, temporäre Unterkünfte anbietet. Jedes bisschen hilft.“