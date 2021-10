Metallica teilen Trailer zu neuem „The Black Album“-Fotobuch

Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

James Hetfield und Lars Ulrich bei einer ihrer S&M-Shows in San Francisco, 2019

Metallica haben einen Trailer zu ihrem neuen Fotobuch „The Black Album in Black & White“ veröffentlicht. Das Buch enthält zahlreiche bisher unveröffentlichte Bilder, die Metallica sowohl auf ihrer 300-Tage-Tour als auch bei der Arbeit an ihrem legendären schwarzen Album im Jahr 1991 zeigen.

30 Jahre ist es inzwischen her, als Metallica ihre legendäre fünfte LP „The Black Album“ veröffentlicht haben. Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums veröffentlichte die Band erst kürzlich eine Neuauflage der Platte sowie ein besonderes Cover-Album mit dem Titel „The Metallica Blacklist“, auf welchem verschiedenste Musiker*innen und Bands ihre Lieblings-Songs des schwarzen Albums neu interpretieren.

Sehen Sie hier den Trailer an:

Metallica kündigten ihr neues Fotobuch außerdem als „eine epische Feier eines der legendärsten Rock-Alben“ an. Über die Zeit, in der die Fotos entstanden sind, erklärte der Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich außerdem: „Als die Songs und die Aufnahme zusammenkamen, war unser Selbstvertrauen auf einem Allzeithoch und wir fühlten uns besser denn je in Bezug auf die, die wir sind und wie wir uns selbst wahrnahmen.“ Weitere Informationen über das Fotobuch finden Sie hier.