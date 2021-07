James Hetfield: „Ich schreibe Lyrics, wenn ich traurig bin“

Morrissey hat ein neues Album angekündigt, das für ihn das schöne Finale eines schlimmen Jahres ist.

„Bonfire Of Teenagers“, so heißt das erste Album des ehemaligen Smiths-Sängers seit dem Ausstieg aus seinem Plattenvertrag mit BMG. Die neue LP wird an die Plattenfirma mit dem höchsten Angebot verkauft. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Wie auf der Website des Sängers bekannt gegeben wurde, enthält „Bonfire Of Teenagers“ 11 Tracks und wurde kürzlich in Los Angeles fertiggestellt. „Das schlimmste Jahr meines Lebens schließt mit dem besten Album meines Lebens ab“, heißt es in einem Zitat von Morrissey über das Album. Morrissey - „Bonfire Of Teenagers“: Tracklist 1. „I Am Veronica“ 2. „Rebels Without Applause“ 3. „Kerouac Crack“…