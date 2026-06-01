M.I.A. verklagt Kid Cudi auf 2,8 Millionen Dollar nach Rauswurf von der Rebel Rangers Tour

M.I.A. hat Kid Cudi auf mehr als 2,8 Millionen Dollar verklagt, nachdem der Musiker – bürgerlicher Name Scott Ramon Seguro Mescudi – sie von seiner Rebel Rangers Tour geworfen hatte. Anlass war ein Auftritt als Vorband, bei dem sie angeblich „beleidigende Äußerungen“ gemacht haben soll.

In einer Klageschrift, die M.I.A., mit bürgerlichem Namen Mathangi Arulpragasam, am 29. Mai beim United States District Court for the Central District of California eingereicht hat und die ROLLING STONE vorliegt, behauptet die Sängerin, Kid Cudi habe ihre politischen Überzeugungen und ihren Ruf gekannt, bevor er sie als Opening Act für die von Live Nation produzierte Rebel Rangers Tour engagierte.

„M.I.A. wurde entlassen, um Publicity für die Tour zu generieren, die mit dem Ticketverkauf zu kämpfen hatte“, heißt es in der Klageschrift. „Sie hatte vertraglich das Recht zu sagen, was sie wollte. M.I.A. hält Kid Cudi nun für die böswillige Zerstörung ihrer vertraglichen Rechte, geschäftlichen Möglichkeiten und ihres Rufs verantwortlich.“

Die Vorfälle auf der Tour

Anfang des Monats hatte Kid Cudi bekanntgegeben, M.I.A. von der Tour zu entfernen, nachdem sie einem Publikum im Dos Equis Pavilion in Dallas angeblich gesagt haben soll: „Ich wurde aus vielen Gründen gecancelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich gecancelt werde, weil ich als braune Frau republikanisch wähle.“ Außerdem soll sie angekündigt haben, ihren Song „Illegal“ nicht zu spielen, weil „wahrscheinlich einer davon im Publikum ist.“ Laut Klageschrift sagte M.I.A. sinngemäß, sie sei gecancelt worden, weil sie „als Amerikanerin republikanisch gewählt“ habe.

Als Cudi ankündigte, sie von der Tour zu nehmen, begründete er den Schritt damit, dass M.I.A.s Kommentare bei Konzertbesuchern auf Kritik gestoßen seien. Nach ihrem Rauswurf stellte M.I.A. in einem Social-Media-Post klar, dass sie in den USA gar nicht wählen dürfe, und verwies darauf, dass auch ein Teil der Latino-Community für Trump gestimmt habe. „Wollt ihr die alle hassen?“, schrieb sie.

Nach der Dallas-Show hatte Kid Cudi erklärt: „Nach den letzten paar Shows wurde ich mit Nachrichten von Fans überflutet, die über ihre Tiraden verärgert waren. Das ist für mich sehr enttäuschend, und ich werde nicht zulassen, dass jemand auf meiner Tour beleidigende Äußerungen macht, die meine Fanbase aufregen. Danke für euer Verständnis. Rager.“

Vorwürfe in der Klageschrift

Die Klage behauptet, Cudis Statement sei „voller Unwahrheiten“ gewesen und der Rauswurf stelle einen „vorsätzlichen Eingriff in vertragliche Beziehungen“ dar, der Live Nation zur Vertragsverletzung veranlasst habe. „Kid Cudis Verhalten hat dazu geführt, dass Live Nation den Vertrag gebrochen hat“, heißt es in der Klageschrift. „Er wies Live Nation an, M.I.A. von der Tour zu entfernen. Er veranlasste Live Nation, den Plaintiffs die garantierte Summe von 2.805.000 Dollar nicht auszuzahlen. Er bewirkte, dass Live Nation die Vertragsklausel verletzte, die dem Unternehmen die volle kreative Kontrolle über M.I.A.s Performance garantierte.“ Darüber hinaus wird geltend gemacht, M.I.A. habe „Merchandise-Einnahmen und VIP-Package-Verkäufe für den verbleibenden Teil der Tour verloren.“

Ein Sprecher von Kid Cudi reagierte auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

„KiD CuDis Versuche, die künstlerische Ausdrucks- und Redefreiheit auf seiner ‚Rebel Rangers Tour‘ zum Schweigen zu bringen, dürfen nicht unangefochten bleiben. Zensur ist etwas, gegen das M.I.A. ihre gesamte Karriere lang gekämpft hat“, erklärte ein Sprecher von M.I.A. in einem Statement, das ROLLING STONE am Sonntag vorlag. „Seit Jahrzehnten nutzt M.I.A. ihre Plattform, um als Geflüchtete, die zum Weltstar wurde, über Menschenrechte und andere komplexe globale Themen zu sprechen.“

Statement von M.I.A.s Sprecher

„Es ist KiD CuDi und der ganzen Welt bekannt, dass sie es nie gescheut hat, ihre aufrichtigen Ansichten durch ihre Musik und den Dialog mit Fans zu äußern“, hieß es in dem Statement weiter. „KiD CuDis vorgespielte Empörung über ihre Kommentare, die er nun als ‚beleidigend‘ bezeichnet, und seine abrupte und ungerechtfertigte Kündigung ihres Auftrittsvertrags sind ein verzweifelter Versuch, Tickets für seine Tour zu verkaufen, die dramatisch unter den Erwartungen blieb. Seine falschen Behauptungen haben infolgedessen einen irregeleiteten, herdenartigen Angriff angeheizt, der auf einer vorsätzlichen Verdrehung ihrer Worte basiert.“

Neben den angeblich garantierten 2,8 Millionen Dollar fordert die Klage auch Schadensersatz von mehr als 75.000 Dollar, Anwaltskosten sowie weitere Erleichterungen, die das Gericht für angemessen hält.

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