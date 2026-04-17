M.I.A.: Neues Studioalbum „M.I.7“ und was die 7 bedeutet

M.I.A. hat ihr siebtes Studioalbum „M.I.7“ über ihr eigenes Label OHMNIMUSIC herausgebracht. Die Platte enthält sieben Songs, die an sieben verschiedenen Orten entstanden – jeweils über einen Zeitraum von sieben Tagen pro Standort – und feat. die amerikanische Gospelgruppe Sunday Service.

„M.I.7“ wurde in Äthiopien, Ägypten, Indien, dem Vereinigten Königreich, Griechenland und Australien sowie in den USA in Rick Rubins Shangri La Studio geschrieben und aufgenommen. Die Struktur des Albums orientiert sich an den sieben Posaunen aus der Offenbarung des Johannes, wobei jede ein biblisches Gericht ankündigt, bevor sie den Weg für den nächsten Song freimacht.

Laut einer Pressemitteilung entstand das Albumkonzept als „eine Vision, die sich vor Beginn des Aufnahmeprozesses offenbarte und der gefolgt werden musste“. Enthalten ist auch die bereits veröffentlichte Single „Everything“.

Rückkehr nach vier Jahren

M.I.A.s letztes Album, „MATA“, erschien 2022. ROLLING STONE schrieb in einer Rezension: „Ihr sechstes Studioalbum greift nach der Vergangenheit und findet gleichzeitig auf andere Weise wieder Anschluss an den Zeitgeist. … Ja, M.I.A. ist noch da – doch es bleibt unklar, ob sie noch etwas Neues zu sagen hat.“

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M.I.A. wird Kid Cudi auf seiner „The Rebel Ragers“-Tour durch Nordamerika begleiten, die vom 28. April bis zum 27. Juni läuft. Die Tour startet in Phoenix im Talking Stick Resort Amphitheatre und endet in Chula Vista, Kalifornien, im North Island Credit Union Amphitheatre.

Am vergangenen Wochenende teilte sich M.I.A. mit Diplo die Bühne beim Coachella Festival, um ihre Single „Paper Planes“ zu spielen, die 2007 auf ihrem Album „Kala“ erschienen war.