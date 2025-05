Ex-Angestellte: Sean Combs wollte Kid Cudi erschießen

Sean Combs‘ ehemalige Angestellte Capricorn Clark sagte am Dienstag aus, dass der Musikmogul mit einer Waffe bewaffnet war. Und gesagt habe, er wolle den Rapper Kid Cudi „umbringen“, nachdem er im Dezember 2011 von dessen Beziehung zu Casandra „Cassie“ Ventura erfahren hatte.

Wut und Gewaltandrohung am frühen Morgen

Clark sagte im Zeugenstand des Prozesses gegen Combs wegen Sexhandels und Erpressung in New York aus, dass Combs an diesem Morgen in einem wütenden Zustand an ihre Tür geschlagen habe. Und mit zerrissener Hose und unterhosenfreiem Hintern auf und ab gelaufen sei. Clark sagte aus, dass Combs eine Waffe in der Hand gehalten habe, als sie die Tür öffnete.

Fahrt zu Kid Cudis Haus unter Zwang

„Zieh dich an, wir gehen diesen N—a umbringen“, soll Combs befohlen haben. Clark sagte, sie habe versucht zu protestieren. Aber Combs habe ihr gesagt: „Es ist mir scheißegal, was du willst.“ Combs war angeblich „wütend“ auf Clark. Weil sie ihm die Beziehung zwischen Cudi, geboren als Scott Mescudi, und Ventura, einer der Frauen, denen Combs Sexhandel vorgeworfen wird, nicht offenbart hatte.

Clark beschreibt bedrohliche Autofahrt

Clark erzählte den Geschworenen, dass Combs sie schon zuvor bedroht hatte. Aber dies sei das erste Mal gewesen, dass Combs in ihrer Wohnung aufgetaucht sei. Sie habe ihn auch „noch nie mit einer Waffe gesehen“, fügte sie hinzu. Combs und einer von Combs‘ treuen Sicherheitsleuten seien zu Mescudis Haus in Los Angeles gefahren. Wobei Combs die Waffe auf seinem Schoß hielt. Als sie ankamen, verschafften sich Combs und der Sicherheitsmann Zugang zum Haus. Clark blieb im Auto. Geriet in Panik. Und „betete“, dass Cudi nicht zu Hause sei, sagte sie aus.

Clark sagte, sie habe zunächst heimlich die Schauspielerin Lauren London angerufen. „Sie war damals wie eine Schwester für mich. Und ich wollte einfach, dass jemand weiß, wo ich bin“, sagte Clark unter Tränen aus. „Für den Fall, dass [das] alles wirklich schlimm ausgeht.“

Clark sagte, sie habe als Nächstes Venturas Wegwerfhandy angerufen, um sie zu warnen. Sie habe herausgefunden, dass Mescudi bei Ventura war. Und sie habe eine Konfrontation befürchtet, wenn er zum Haus zurückkehren würde, sagte sie aus. „Ich sagte: ‚Cassie, halt ihn auf, er wird sich umbringen‘“, erinnerte sich Clark.

Konfrontation und Verfolgungsjagd

Während des panischen Anrufs habe Combs das Haus verlassen und sie am Telefon entdeckt, sagte Clark, und ihr das Gerät weggenommen. Obwohl Clark sagte, sie habe Venturas Namen im Telefon geändert, habe Combs trotzdem erneut gewählt. „Schlampe, was zum Teufel ist das für eine Nummer?“, habe Combs Ventura gefragt, sagte Clark.

Kurz darauf hielt Mescudi vor dem Haus neben Combs‘ Escalade, sagte sie. Mescudi raste in einem schwarzen Porsche davon, Combs‘ Fahrzeug folgte ihm, sagte sie.

„Es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Aber es kann nicht länger als eine Minute gewesen sein“, sagte Clark über die angebliche Verfolgungsjagd. Die endete, als sie ein Polizeifahrzeug sahen. Sie sagte, Combs habe sie später gezwungen, Ventura anzurufen. Und als Köder zu fungieren, um Ventura anzulocken. „Er hat mich. Er lässt mich nicht gehen, bis ich dich hole“, erinnerte sie sich, zu Ventura gesagt zu haben. Sie sagte, Ventura habe sich zu einem Treffen bereit erklärt. Clark sagte, Combs habe ihnen befohlen, Mescudi daran zu hindern, den Einbruch und Combs‘ Beteiligung der Polizei zu melden. Sonst würden alle drei körperlich zu Schaden kommen. „[Combs] sagt: ‚Wenn ihr ihn nicht davon überzeugt, bringe ich euch alle um, ihr Motherfucker‘“, behauptete Clark.

Gewalt gegen Cassie Ventura

Clark brach in Tränen aus, als sie später erzählte, wie sie mit Ventura zu Combs‘ Haus zurückkehrte. Und sich machtlos fühlte, als sie zusehen musste, wie Combs in seinem Bademantel den regungslosen Ventura wiederholt die Auffahrt hinuntertrat. Sie sagte, Combs habe „Cassie mit voller Wucht zusammengeschlagen“ und Ventura habe sich in eine Fötusstellung gekauert und still geweint. Clark sagte, die mutmaßliche Körperverletzung habe vor den Augen von Combs‘ Sicherheitsmann stattgefunden.

Die ehemalige Angestellte sagte, sie habe Combs‘ andere Bodyguards um Hilfe gerufen. Aber niemand habe eingegriffen. Als Combs sah, dass Clark versuchte, sich einzumischen, soll er Clark aufgefordert haben, „aus meinem Haus zu verschwinden“. Sie verließ das Haus zu Fuß, rief Venturas Mutter an und flehte sie an, „ihr bitte zu helfen“.

Clark: „Ich sollte euch Schlampen umbringen“

In den folgenden Monaten behauptete Clark, Combs habe sie und Ventura nach dem Vorfall mindestens 50 Mal bedroht. „Ich sollte euch Schlampen umbringen und ihr das Gesicht zerschneiden“, soll Combs gesagt haben. Wobei er sich auf Clark und Ventura bezog.

Die 46-jährige Clark gilt als wichtige Zeugin in dem Fall. Sie wurde vorgeladen, um die Vorwürfe in der Anklageschrift gegen Combs zu bestätigen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entführte Combs Clark für den Einbruch. Und zündete wenige Wochen später Mescudis Auto an.

Combs bestreitet die Vorwürfe der Entführung und Brandstiftung und hat sich in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Eine der Anklagen lautet, Combs habe Ventura zu Sex mit männlichen Escorts gezwungen, die unter Drogeneinfluss standen. Combs behauptet, die Begegnungen, die er als „Freak-offs“ bezeichnete, seien einvernehmlich gewesen. Im Kreuzverhör heute entlockte Verteidiger Marc Agnifilo Clark eine Aussage zu ihrer Einschätzung der elfjährigen Beziehung zwischen Combs und Ventura. „Ich fand, dass sie als Paar giftig waren“, sagte sie.

Verteidigung stellt Glaubwürdigkeit von Clark infrage

In ihrer früheren Aussage erzählte Ventura den Geschworenen, dass Combs ihre Beziehung zu Mescudi entdeckt habe, als er während eines „Freak-Offs“ in Los Angeles ihr Handy durchsuchte. Und Nachrichten fand, die sie mit Clark ausgetauscht hatte. Sie sagte, in einer Nachricht ging es darum, Venturas Kulturbeutel am nächsten Tag zu Mescudi nach Hause zu bringen. Laut Ventura geriet Combs in Rage. Sie sagte, er habe einen Weinöffner zwischen seine Finger geklemmt. Und sich auf sie gestürzt. „Seine Augen wurden schwarz, er war total wütend“, sagte sie aus.

Ventura sagte, sie sei aus dem Streit geflohen und habe Mescudi angerufen, der sie abholte. In seiner Aussage vom vergangenen Donnerstag erinnerte sich Mescudi daran, wie er Ventura zu Hilfe eilte und sie zur Sicherheit ins Sunset Marquis Hotel brachte. Er sagte, während sie im Hotel waren, hätten er und Ventura mit Clark telefoniert. Clark habe ihnen angeblich gesagt, sie sei „gezwungen worden“, Combs auf eine Reise zu Mescudis Haus in den Hollywood Hills zu begleiten.

„Sie erzählte mir, dass Sean Combs und ein Komplize zu ihrer Wohnung gekommen seien und sie gezwungen hätten, in das Auto zu steigen, um zu meinem Haus zu fahren“, sagte Mescudi aus. „Sie haben sie körperlich gezwungen.“

Rückblick auf Clark und Combs’ Beziehung

Mescudi sagte, Clark habe ihnen berichtet, dass Combs im Haus gewesen sei, während sie draußen im Auto gewartet habe. „Sie hatte große Angst. Und klang, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen“, sagte er über Clark.

Sowohl Mescudi als auch Ventura sagten aus, dass Clark eine Freundin gewesen sei und dass sie vor dem mutmaßlichen Einbruch regelmäßig zusammen gewesen seien. Ventura sagte, sie und Mescudi hätten sich nach dem Vorfall mit Clark getroffen, um ihr „alles zu erklären, was passiert war“. Ventura sagte, sie habe später, am 23. Dezember 2011, sowohl ihrer Mutter als auch Clark eine E-Mail geschickt, um Combs‘ angebliche Drohungen gegen sie zu dokumentieren. Sie erzählte den Frauen, Combs habe gedroht, zwei „explizite Sexvideos von mir“ zu veröffentlichen. Und „jemanden zu beauftragen, mir und Scott Mescudi körperlich wehzutun“.

In ihrem Eröffnungsplädoyer am 12. Mai sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Emily A. Johnson, Combs habe Clark „entführt“, bevor er zu Mescudis Haus gefahren sei. In ihrem Gegenplädoyer beschrieb Combs‘ Verteidiger Teny Geragos Clark als langjährige Angestellte, die auch nach dem angeblichen Vorfall weiter für Combs gearbeitet habe. „Wenn Sie ihre Aussage hören und beurteilen: Wurde diese Person tatsächlich entführt? Ich gehe davon aus, dass die Beweise Ihnen zeigen werden, dass sie, selbst nachdem die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Combs begonnen hatten, 12 Jahre nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses darum gebeten hat, wieder für ihn zu arbeiten. Zwölf Jahre, nachdem sie behauptet hatte, zum letzten Mal entführt worden zu sein“, sagte Geragos.

Zeugenaussagen von Kid Cudi und Cassie Ventura

Nachdem Ventura im November 2023 ihre Zivilklage gegen Combs eingereicht hatte, soll Clark Combs in einem privaten Post auf Twitter, jetzt X, als „Teufel“ bezeichnet haben. „Schwarze Frauen werden am Ende für die Scheiße geopfert. In den letzten elf Jahren meines Lebens musste ich mich mit der unsinnigen Loyalität ALLER gegenüber dem Teufel auseinandersetzen. Ich bete, dass das ein Ende hat. Ich halte nichts von euch. Ich kann nicht mehr den Kopf unten halten. Und so tun, als wäre alles cool. Macht es besser“, schrieb sie laut mehreren Berichten aus dieser Zeit.

In ihrer Aussage am Dienstag sagte Clark, dass Venturas Klage sie „traumatisiert“ habe. Sie erinnerte die Geschworenen an den Verlauf ihrer Karriere unter Combs. Und behauptete, diese habe mit Drohungen begonnen und auch damit geendet. Clark sagte, dass Combs sie an ihrem ersten Arbeitstag als seine Assistentin im Jahr 2004 nach Einbruch der Dunkelheit in den Central Park mitgenommen und ihr eine unheilvolle Warnung gegeben habe, weil sie zuvor eine Zeit lang bei Death Row Records gearbeitet hatte, dem Westküsten-Hip-Hop-Label von Combs‘ Rivalen Suge Knight.

„Er sagte mir, er wisse nicht, dass ich etwas mit Suge Knight zu tun habe, und wenn irgendetwas passiere, müsse er mich umbringen“, sagte Clark unter direkter Befragung durch die stellvertretende US-Staatsanwältin Mitzi Steiner.

„Ich mag dieses Hin und Her wirklich nicht. Das mache ich nicht. Ich mag Waffen“

Clark sagte, Combs habe auch einmal tödliche Gewalt erwähnt, als er über einen anderen Rapper, 50 Cent, sprach. Sie sagte, Combs habe mit dem Musikmanager Chris Lighty in einem Aufzug über den Rapper gesprochen. Und bemerkt: „Ich mag dieses Hin und Her wirklich nicht. Das mache ich nicht. Ich mag Waffen.“

Clark erinnerte sich dann daran, dass Combs sie beschuldigt hatte, Diamantschmuck gestohlen zu haben, der ihr von einem Juwelier geliehen worden war. Sie sagte, Combs habe ihre Wohnung durchsuchen lassen und einen unbekannten Mann beauftragt, sie fünf Tage lang in einem verschlossenen, heruntergekommenen Bürogebäude einem Lügendetektortest zu unterziehen. Clark sagte, der kräftige Mann habe ihr gesagt, wenn sie sich nicht genug beruhigen könne, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, „werden sie dich in den East River werfen“. Clark sagte, sie habe zugestimmt. Weil sie glaubte, dass der Test die einzige Möglichkeit sei, ihre Unschuld zu beweisen. „Ich war wie gelähmt“, sagte Clark den Geschworenen und erklärte, dass ihr Job, für den sie damals 65.000 Dollar im Jahr verdiente, bei ihr stressbedingten Haarausfall verursacht habe.

Clark sagte, dass Combs einmal in Miami auf sie „losgestürmt“ sei, nachdem sie sich bei einem Koch über ihre Arbeitsbedingungen beschwert hatte. „Du hasst es hier?“ Combs habe dies gesagt, als er ihr ins Gesicht sprang. Und sie etwa 30 Meter aus dem Haus schubste. Clark sagte, ein Bodyguard habe eingegriffen, und sie habe danach ihren Job gekündigt, weil dies „meine Grenze überschritten“ habe. Clark sagte, als Combs sie im August 2012 entließ, habe er ihr gesagt, sie werde „nie wieder Arbeit finden“.

Clark kehrte nicht zu Combs zurück

Im Kreuzverhör sagte Clark, es sei wahr, dass sie sich am 10. April 2024 mit zwei Anwälten von Combs getroffen habe, um die Möglichkeit einer Rückkehr zu Combs als seine Stabschefin zu besprechen. Bei dem Treffen wurde Clark von Bryan Freedman begleitet. Dem Promi-Anwalt, der die Familie der Menendez-Brüder sowie Justin Baldoni in seinem laufenden Rechtsstreit mit Blake Lively vertritt. Sie kehrte nicht zu Combs zurück.

Clark wurde am Dienstag auch emotional, als sie über ihre frühe Freundschaft mit Combs und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm sprach. Sie sagte, er habe für viele Schwarze in der Musikindustrie „die gläserne Decke durchbrochen“. Die Verteidigung konfrontierte sie mit einer Nachricht, die sie Combs im Juni 2021 geschickt hatte, in der sie sich daran erinnerte, dass sie vor Beginn ihrer Zusammenarbeit mit Combs „total in ihn verknallt“ gewesen sei. Clark stellte jedoch klar, dass ihre Beziehung zu Combs immer „zu 1000 Prozent“ platonisch gewesen sei.

Clark bestätigte, dass sie Combs zwei Jahre nach ihrer Entlassung E-Mails geschickt habe, in denen sie ihn bat, das Kriegsbeil zu begraben. Sie habe sich damals von Combs „auf die schwarze Liste gesetzt“ gefühlt und wollte ihr „Leben zurück“, sagte sie. Clark sagte, sie habe geglaubt, dass es ihre Aufgabe sei, durch ihre Arbeit mit Combs andere zu „inspirieren“.

„Auf dieser Ebene des Geschäfts hatte er alle Macht über mich“, sagte sie aus. Und erwähnte zuvor zwei hochkarätige Jobangebote, die nach Combs‘ angeblicher Intervention nicht zustande gekommen waren.

Clark bestätigte, dass es Ventura war, die Combs davon überzeugt hatte, sie 2016 als Kreativdirektorin von Ventura wieder einzustellen. Sie nahm den Job an, weil für sie „mehr auf dem Spiel steht“, da sie keine Eltern und einen nonverbalen autistischen Sohn hat, sagte sie.