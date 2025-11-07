Biopic über Michael Jackson: Wer ist Jaafar Jackson?

17 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson wird im April 2026 das langerwartete Biopic über das Leben des King of Pop in die Kinos kommen. Während die Vorbereitungen und der Dreh für den Film durchaus mit Problemen behaftet waren, stand schon früher fest, dass Jaafar Jackson in die Glitzerkostüme des Mega-Stars schlüpfen wird.

Damit ist „Michael“ auch eine Familienangelegenheit, denn Jaafar ist der Neffe von Michael Jackson. Zu sehen war von ihm bisher noch nichts auf der großen Leinwand, denn das Biopic ist seine erste Rolle. Geboren wurde Jafaar Jackson am 25. Juli 1996 als Sohn von Jermaine Jackson und der kolumbianischstämmigen Alejandra Genevieve.

Wie fast allen in seiner Familie wurde ihm ein musikalisches Talent in die Wiege gelegt. Im Alter von zwölf Jahren begann er zu singen und zu tanzen. Seine erste offizielle Veröffentlichung kam allerdings erst im Jahr 2019: die Single „Got Me Singing“. Zuvor hatte er Lieder von Sam Cooke und Marvin Gaye gecovert. Zu seinen musikalischen Vorbildern gehören indes eher Bruno Mars und Stevie Wonder. In den sozialen Medien machte sich Jaafar schnell einen eigenen Namen.

Jackson war auch in Projekten seiner Familie beteiligt, etwa in der TV-Serie „The Jacksons: Next Generation“ und in einem Musikvideo von Tito Jackson („Love One Another“). Dennoch interessierte es ihn zunächst, Profi-Golfer zu werden.

Der „Skandal“ um den Elektroschocker

Ein Vorfall im Jahr 2010 brachte ihn ungewollt in die Schlagzeilen. Als Jaafar etwa 13 Jahre alt war, kam es zu einer Untersuchung durch Polizei und Jugend­behörde im Haus der Großmutter in Encino, Los Angeles. Jaafar hatte online einen Elektroschocker bestellt. Laut Medienberichten öffnete er das Paket im Badezimmer und testete das Gerät an einem Stück Papier.

Der Vorfall führte dazu, dass Sicherheitskräfte bzw. Kinderschutzbehörden eingeschaltet wurden. Es wurden keine ernsthaften Verletzungen gemeldet und das Gerät wurde aus dem Haus entfernt. Als krimineller Akt wurde dies nicht eingestuft, dennoch witterten die Boulevard-Medien direkt einen Skandal und einen weiteren Fall eines Prominenten-Sprosses, der über die Strenge schlägt.

Dass dies sich im Laufe der Jahre ganz und gar nicht bestätigte sowie die fast unheimliche Ähnlichkeit mit Michael Jackson (zu besichtigen im furiosen Trailer) machten Jaafar zum ersten Anwärter für das Biopic über den Sänger, das sicher auch als nachträglicher Versuch der Ehrenrettung verstanden werden kann.

Regie führte Antoine Fuqua („Training Day“). An der Seite von Jaafar Jackson als Michael Jackson sind Colman Domingo als Joe Jackson, Nia Long als Katherine Jackson und Miles Teller als Jacksons Anwalt und Berater John Branca zu sehen. Weitere Rollen übernahmen Larenz Tate als Motown-Gründer Berry Gordy, Laura Harrier als Musikmanagerin Suzanne de Passe und Kat Graham als Diana Ross.

Kommt ein zweiter „Michael“-Film?

Lange Zeit gab es Gerüchte, dass „Michael“ in zwei Teilen ins Kino kommt. Obwohl eine offizielle Bestätigung dafür weiter ausbleibt, kündigten die Produzenten zur Veröffentlichung des Trailers an, dass es „noch mehr ‚Michael‘“ geben werde. Möglicherweise spielen der Box-Office-Erfolg, aber auch andere Gründe, eine Rolle, wie mit dem weiteren Material vorgegangen wird.

Der kommende Film zeigt wohl erst einmal nur die frühen und mittleren Karrierejahre des Musikers. Ein weiteres Biopic müsste sich aber zwangsläufig den schweren Missbrauchs-Vorwürfen stellen, die Jackson in seinen letzten Lebensjahren begleiteten.