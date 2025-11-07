Biopic über Michael Jackson: Wer ist Jaafar Jackson?

Der Neffe des Sängers spielt den berühmten Musiker in „Michael“. Es ist seine erste Filmrolle.

von 
Artikel Teilen
Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

17 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson wird im April 2026 das langerwartete Biopic über das Leben des King of Pop in die Kinos kommen. Während die Vorbereitungen und der Dreh für den Film durchaus mit Problemen behaftet waren, stand schon früher fest, dass Jaafar Jackson in die Glitzerkostüme des Mega-Stars schlüpfen wird.

Damit ist „Michael“ auch eine Familienangelegenheit, denn Jaafar ist der Neffe von Michael Jackson. Zu sehen war von ihm bisher noch nichts auf der großen Leinwand, denn das Biopic ist seine erste Rolle. Geboren wurde Jafaar Jackson am 25. Juli 1996 als Sohn von Jermaine Jackson und der kolumbianischstämmigen Alejandra Genevieve.

Wie fast allen in seiner Familie wurde ihm ein musikalisches Talent in die Wiege gelegt. Im Alter von zwölf Jahren begann er zu singen und zu tanzen. Seine erste offizielle Veröffentlichung kam allerdings erst im Jahr 2019: die Single „Got Me Singing“. Zuvor hatte er Lieder von Sam Cooke und Marvin Gaye gecovert. Zu seinen musikalischen Vorbildern gehören indes eher Bruno Mars und Stevie Wonder. In den sozialen Medien machte sich Jaafar schnell einen eigenen Namen.

Jaafar Jackson während eines Panels über die Familie Jackson 2014 neben dem 2009 verstorbenen Michael Jackson.
Jaafar Jackson während eines Panels über die Familie Jackson 2014 neben dem 2009 verstorbenen Michael Jackson

Jackson war auch in Projekten seiner Familie beteiligt, etwa in der TV-Serie „The Jacksons: Next Generation“ und in einem Musikvideo von Tito Jackson („Love One Another“). Dennoch interessierte es ihn zunächst, Profi-Golfer zu werden.

Der „Skandal“ um den Elektroschocker

Ein Vorfall im Jahr 2010 brachte ihn ungewollt in die Schlagzeilen. Als Jaafar etwa 13 Jahre alt war, kam es zu einer Untersuchung durch Polizei und Jugend­behörde im Haus der Großmutter in Encino, Los Angeles. Jaafar hatte online einen Elektroschocker bestellt. Laut Medienberichten öffnete er das Paket im Badezimmer und testete das Gerät an einem Stück Papier.

Hifot 7STK MJ Kostüm Zubehör für Erwachsene, mit Paillettenhut Kopfmikrofon Sonnenbrille Pailletten Handschuhen Silbersocken, Disco Kostüm 80s Tänzer Rockstar Popstar Sänger Halloween Cosplay Zubehör
Hifot 7STK MJ Kostüm Zubehör für Erwachsene, mit Paillettenhut Kopfmikrofon Sonnenbrille Pailletten Handschuhen Silbersocken, Disco Kostüm 80s Tänzer Rockstar Popstar Sänger Halloween Cosplay Zubehör Für € 11,49 bei Amazon kaufen

Der Vorfall führte dazu, dass Sicherheitskräfte bzw. Kinderschutzbehörden eingeschaltet wurden. Es wurden keine ernsthaften Verletzungen gemeldet und das Gerät wurde aus dem Haus entfernt. Als krimineller Akt wurde dies nicht eingestuft, dennoch witterten die Boulevard-Medien direkt einen Skandal und einen weiteren Fall eines Prominenten-Sprosses, der über die Strenge schlägt.

Dass dies sich im Laufe der Jahre ganz und gar nicht bestätigte sowie die fast unheimliche Ähnlichkeit mit Michael Jackson (zu besichtigen im furiosen Trailer) machten Jaafar zum ersten Anwärter für das Biopic über den Sänger, das sicher auch als nachträglicher Versuch der Ehrenrettung verstanden werden kann.

Regie führte Antoine Fuqua („Training Day“). An der Seite von Jaafar Jackson als Michael Jackson sind Colman Domingo als Joe Jackson, Nia Long als Katherine Jackson und Miles Teller als Jacksons Anwalt und Berater John Branca zu sehen. Weitere Rollen übernahmen Larenz Tate als Motown-Gründer Berry Gordy, Laura Harrier als Musikmanagerin Suzanne de Passe und Kat Graham als Diana Ross.

Kommt ein zweiter „Michael“-Film?

Lange Zeit gab es Gerüchte, dass „Michael“ in zwei Teilen ins Kino kommt. Obwohl eine offizielle Bestätigung dafür weiter ausbleibt, kündigten die Produzenten zur Veröffentlichung des Trailers an, dass es „noch mehr ‚Michael‘“ geben werde. Möglicherweise spielen der Box-Office-Erfolg, aber auch andere Gründe, eine Rolle, wie mit dem weiteren Material vorgegangen wird.

Der kommende Film zeigt wohl erst einmal nur die frühen und mittleren Karrierejahre des Musikers. Ein weiteres Biopic müsste sich aber zwangsläufig den schweren Missbrauchs-Vorwürfen stellen, die Jackson in seinen letzten Lebensjahren begleiteten.

- picture alliance/dpa/AP

Marc Vetter schreibt freiberuflich unter anderem für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Biopic Antoine Fuqua Michael Jaafar Jackson Michael Jackson Trailer Kinostart