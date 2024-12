Michael Jackson: Verschollene Tapes aufgetaucht

Gregg Musgrove ist wohl momentan einer der glücklichsten Schatzsucher der USA. In einem Lagerraum im San Fernando Valley (Raum Los Angeles) hat der ehemalige Autobahnpolizist nämlich zahlreiche Kassetten und DAT-Bänder mit unveröffentlichten Michael-Jackson-Songs gefunden.

Ein Dutzend vergessener Tracks

Wie „The Hollywood Reporter“ zu berichten weiß, fand Musgrove die Tonträger in einem Lager in Van Nuys, einem Stadtteil des San Fernando Valley, der einst dem Musikproduzenten und Sänger Bryan Loren gehört haben soll. Loren war unter anderem für das 1990 erschienene Lied „Do the Bartman“ bekannt, das in „Die Simpsons“ vorkam.

Was Musgrove entdeckte: Nicht weniger als zwölf fast gänzlich unbekannte Tracks – an denen der „King of Pop“ etwa zwischen 1989 und 1991, vor seinem Hit-Album DANGEROUS gearbeitet hatte, befänden sich auf den Bändern. „Ich bin auf alle Fanseiten gegangen. Es gibt Gerüchte, dass einige [der Songs] existieren, einige sind ein wenig durchgesickert“, erzählte der glückliche Finder. Und weiter: „Ein paar sind noch nicht einmal auf der Welt.“

„Ich höre mir dieses Zeug an und bekomme eine Gänsehaut“

Jackson und mutmaßlich auch Loren wären zu hören, wie sie über ihren Aufnahme- und Kreationsprozess sprechen. „Ich höre mir dieses Zeug an und bekomme eine Gänsehaut, weil niemand dieses Zeug jemals zuvor gehört hat“, so Musgrove gegenüber „The Hollywood Reporter“. Und: „Michael Jackson tatsächlich reden zu hören und irgendwie hin und her zu scherzen, das war wirklich, wirklich cool.“

Einer der nie veröffentlichten Songs heiße angeblich „Don’t Believe It“, wobei sich der Titel auf die Missbrauchsvorwürfe beziehen könnte, mit denen sich Jackson Anfang der 1990er Jahre konfrontiert sah. Auf einem anderen Band soll er über einen Track namens „Seven Digits“ sprechen, der sich auf die Identifikationsnummer bei Leichen in Totenhallen beziehe. Der wohl ungewöhnlichste Song, „Truth on Youth“, beinhalte ein Duett von Jackson und LL Cool J, wo Jackson sogar selbst rappe. Cool J hatte in der Vergangenheit bereits bestätigt, dass die beiden gemeinsam Musik aufgenommen haben.

Nachlass von Michael Jackson bremst Freude

Bevor Michael-Jackson-Fans jetzt aber in Schnappatmung verfallen, gibt es eine weniger gute Nachricht: Der Nachlass des 2009 verstorbenen Musikers soll es laut Musgrove aus unbekannten Gründen ablehnen, seine Urheberrechte an den Kassetten und Bändern abzugeben. Zwar dürfe der 56-Jährige diese behalten, jedoch niemals veröffentlichen. Gegenüber „The Hollywood Reporter“ erklärte der Jackson Estate, dass es sich bei den aufgetauchten Tonträgern nicht um die Master-Aufnahmen handeln würde. Die tatsächlichen Originale lägen in dessen Tresoren – und damit auch die Eigentums- und Verwertungsrechte. „Es sollte allen klar sein, dass das Eigentum und die Verwertungsrechte an den Aufnahmen bei MJJP Records verbleiben und dass mit den DAT-Kopien nichts Kommerzielles oder anderes gemacht werden kann“, so ein Vertreter weiter.

Musgrove plant nun, die auf einen siebenstelligen Wert geschätzten Fundstücke bald in Auktionshäusern zu versteigern.