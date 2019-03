Michael Jacksons Kinder wollen angebliche Opfer aus „Leaving Neverland“ verklagen

Stück für Stück dringen neue Infos über die Länge zur finalen Staffel durch. Jetzt wissen wir vermutlich, wie lange die einzelnen Folgen dauern werden.

„Feature lenght“ und „dancing around bigger numbers“: Das waren bislang die einzigen Hinweise darauf, wie lange die einzelnen Episoden der finalen „Game-of-Thrones“-Staffel dauern könnten. Vor dem großen Finale wird alles, was man an Gerüchten hört, irgendwie diskutiert und interpretiert. Bezüglich der Länge der einzelnen Folgen wird es jetzt konkreter. Laut „Entertainment Weekly“ hat eine Gruppe französischer TV-Sender das Geheimnis um die Dauer der sechs letzten Episoden der HBO-Serie „Game of Thrones“ verraten. Wie aus einer Präsentation der „Orange-Cinema-Series“ des „Premiere-Magazins“ hervorgeht, sollen die ersten beiden Folgen 60 Minuten dauern, die letzten vier 80 Minuten lang sein. Die bisher längste Folge…