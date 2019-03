Michael Jacksons Sohn ist nach erneuten Vorwürfen komplett verstummt

Mehrere Radiosender reagieren auf die am 3. und 4. März ausgestrahlte Dokumentation „Leaving Neverland“, in der zwei Männer erneut Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson erheben.

Vorerst keine Lieder mehr von Michael Jackson – das ist die Konsequenz, die einige Radiosender aus der kürzlich ausgestrahlten Dokumentation „Leaving Neverland“ ziehen. Das kanadische Medien-Unternehmen „Cogeco“, zu dem insgesamt 22 Stationen in Quebec und Ontario zählen, hat sich dazu entschlossen, den Musiker bis auf Weiteres aus dem Programm zu nehmen. Man reagiere vorrangig auf die Wünsche der Hörer, heißt es in einem Statement einer offiziellen Sprecherin. Einige hätten sich mit Beschwerden an die Radiosender gewandt, nachdem der US-Sender HBO die Dokumentation ausgestrahlt hatte. Darin werfen die Männer Wade Robson und James Safechuck Jackson vor, sie in den Neunzigern über…