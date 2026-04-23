Michael Jacksons Neffen verteidigen das Biopic „Michael“, bevor es überhaupt anläuft

Das Michael-Jackson-Biopic „Michael“ hat noch nicht einmal US-Premiere gefeiert, da verteidigt die Familie des verstorbenen Sängers den Film bereits gegen Kritik aus den Medien.

Zwei von Jacksons Neffen, TJ und Taj Jackson – beide Söhne von Tito Jackson und gemeinsam in der Gruppe 3T aktiv –, posteten am Dienstag und Mittwoch Nachrichten in den sozialen Medien, in denen sie den Film, der am Freitag in die Kinos kommt, gegen die negative Aufnahme durch Kritiker in Schutz nahmen. Kritiker haben den Film verrissen, weil er Jacksons Kontroversen ausklammert, die zahlreichen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Jackson nicht thematisiert und die Handlung bereits 1988 enden lässt. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson zu sehen, der Sohn von Jermaine Jackson, der seinen Onkel spielt.

„Sorry media, u don’t get to control the narrative anymore of who Michael Jackson truly was“, schrieb Taj, Tito Jacksons ältester Sohn, am Dienstag in einem Tweet-Thread. „The public gets to watch this movie…they will decide for themselves. And you can’t handle that. Can’t wait till some critics have to eat crow. And yes I will be that petty.“

Familie hält zusammen

„Ich gehe in ein paar Stunden ins Kino, um einen Film zu sehen, den ich schon mehrmals gesehen habe. Warum? Weil ich stolz bin“, schrieb TJ Jackson, Titos jüngster Sohn, in seinem eigenen Post. „Ich würde diese Gelegenheit um nichts in der Welt verpassen, in der elektrisierenden Energie zu versinken, die in diesem Kino herrschen wird. Mein Onkel verdient das, mein Cousin hat es sich erarbeitet, und seine treuen Fans haben es sich verdient. Die Welt wird daran erinnert oder erfährt, wer MJ wirklich war – ich kann es kaum erwarten! #michaelmovie.“

In einem weiteren Post lobte TJ den Film. „Ich freue mich darauf, dass die Welt ihn sieht“, schrieb er. „Die Essenz meines Onkels ist eingefangen, und Jaafar ist 🙌🏾…“

Der ROLLING-STONE-Kritiker David Fear bezeichnete den Film, der jahrelang in der Entstehung war, als unglaubwürdige Heiligenverehrung – bis hin zu einer Szene, in der Jacksons Anwalt erklärt, er glaube, der Sänger werde der Größte werden. „Das ist eigentlich kein Biopic“, schrieb er. „Das ist die Passion des heiligen Michael, mit großer Treue und Nachdruck auf Jacksons unleugbarem Leid und seinem ebenso unleugbaren Talent in Szene gesetzt. … Um einen Jackson-Song zu paraphrasieren: Bitte hört auf. Es reicht.“