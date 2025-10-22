Offiziell vorbestraft: Gericht bestätigt Urteil gegen Michael Wendler

Michael Wendler hat es wieder in die Schlagzeilen geschafft: Nun ist der Schlagersänger offiziell vorbestraft. Dies wurde nach einem Urteil des Landgerichts Duisburg bestätigt.

Rechtsurteil wegen Insolvenzverschleppung

Dem Verfahren lag der Vorwurf der Begünstigung der Insolvenzverschleppung im Zusammenhang mit der Insolvenz der Plattenfirma CNI Records zugrunde, die Wendlers heutiger Ex-Frau Claudia Norberg gehörte. Das Unternehmen hatte bereits 2016 Insolvenz angemeldet. Schon 2023 wurde er vom Amtsgericht Dinslaken zu einer Geldstrafe verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Künstler bereits in den USA und erschien nicht vor Gericht. Nach dem damaligen Urteil legte sein Anwalt Berufung ein – ohne Erfolg.

Im März 2024 verurteilte das Amtsgericht Dinslaken den einstigen DSDS-Juror erneut zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro. Der Sänger legte daraufhin Berufung ein, die vom Landgericht Duisburg zurückgewiesen wurde. Das Urteil wurde damit am 7. Oktober 2025 rechtskräftig. Damit gilt Wendler nun trotz Revision als vorbestraft und wird in das Bundeszentralregister eingetragen. Ob das Urteil auch in seinem Führungszeugnis erscheint, hängt von der Höhe der Geldstrafe ab. In der Regel werden Geldstrafen bis zu 90 Tagessätzen nicht ins Führungszeugnis eingetragen. Da die Strafe des Schlagersängers diesen Betrag übersteigt, kann der 52-Jährige auch hier mit einem Eintrag rechnen. Offizielle Angaben dazu liegen jedoch noch nicht vor.

Meister der Kontroverse

Es ist nicht der erste Konflikt des Wendlers mit dem Gesetz. Der Sänger war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Vorwürfe in den Schlagzeilen, darunter im Zusammenhang mit seinen geschäftlichen Aktivitäten. Spätestens aber seit seinem Wegzug in die USA und durch seine kontroversen öffentlichen Äußerungen, etwa die verschwörungstheoretischen Aussagen in Telegram-Chats aus dem Jahr 2021, hat sich der ehemalige Chartstürmer zunehmend ins Abseits manövriert.