Wendler bei Comeback-Konzert auf Mallorca ausgebuht

Sänger Michael Wendler ist bei seinem Comeback-Konzert im Megapark auf Mallorca von den Zuhörer:innen ausgebuht worden. Wie private Videos auf YouTube, TikTok und Instagram zeigen wurde der 53-Jährige beim Betreten der Bühne von der Menge mit Buhrufen empfangen.

Wie „Heute“ berichtete, versuchte der skandalbehaftete Sänger die Schlappe in den sozialen Medien unter den Tisch zu kehren: Anders als Besucher:innen des Megaparks zeigte er selbst auf seinem Instagram-Kanal Ausschnitte von einer feiernden Menge, die zu seinem Hit mitsang. Buhrufe sind in diesen Clips nicht zu hören. „Dankeschön Megapark. Es war so schön“, kommentierte der Sänger.

Ikke Hüftgold übt Kritik

Etwa 4000 Gäste waren nach Angaben von „t-online“ bei dem circa 40-minütigen Konzert anwesend. Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold kritisierte den Auftritt inzwischen scharf: „Lieber Megapark, herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es geschafft, eurer von Fehlentscheidungen geprägten Saison den passenden Schlussakkord zu verpassen: mit Michael Wendler – einem Mann, der Merkel mit Hitler verglich, den Holocaust relativierte, in der Pandemie als selbsternannter Virologe Angst schürte“, schrieb er auf Instagram.

Hüftgold lobte andere Clubs auf der Insel, wie den „Bierkönig“, der einen Auftritt vom Wendler „deutlich abgelehnt“ habe.

Wendler war ehemals Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“. Ab 2020 trat er wiederholt mit der Verbreitung von verschwörungstheoretischen Ansichten zur COVID-19-Pandemie in Erscheinung. Dies führte zum Bruch mit RTL, seinen bisherigen Werbepartnern, Veranstaltern und seinem Manager.