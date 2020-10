Mick Jagger macht sich in neuem Song über Trump lustig

Wie wenig er von Donald Trump hält, hat Mick Jagger schon bei vielen Gelegenheiten bekannt gemacht. Auch, wie sehr er sich darüber ärgert, wenn der Präsident Stones-Lieder bei Wahlkampfveranstaltungen nutzt. Nun widmet Jagger dem US-Präsidenten sogar ein eigenes Lied.

Im Teaser zu seinem neuen Song „Pride Before A Fall“ (zu Deutsch: „Hochmut kommt vor dem Fall“) hat er unter anderem die Twitterwut Trumps ins Visier genommen. In dem Clip betritt der Rolling-Stones-Frontmann ein Aufnahmestudio und feuert einige Zeilen ab, die eindeutig die Medienpräsenz des Politikers kritisieren.

“I see the preening, it’s overweening, over eating, too much tweeting

and when my back is turned somebody will push you off the wall.

And just remember that pride, it comes before a fall.”