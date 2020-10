Bruce Springsteen fordert Amerikaner auf, Donald Trump abzuwählen

Bruce Springsteen fordert die US-amerikanische Bevölkerung auf, Donald Trump aus seinem Amt zu wählen. Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte er eine Audio-Datei eines Gedicht der Künstlerin Elayne Griffin Baker.

Das Gedicht beschreibt, welchen Schaden Trump während seiner vier Jahre als Präsident angerichtet habe: „We have lost the cultural aspects of society that make America great.“

Springsteen hebt die letzten Verse des anprangernden Gedichts in seinem Post noch einmal hervor: „We are lost. We’ve lost so much in so short a time.“ Dazu ruft er auf: „On November 3rd, vote them out.“