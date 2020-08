The War on Drugs begeistert über Arbeit mit Rolling Stones

„Criss Cross“ ist einer von drei bisher unbekannten Rolling-Stones-Songs, die im Reissue von „Goats Head Soup“ enthalten sind.

Am Donnerstag (09 Juli) haben die Rolling Stones angekündigt, dass noch am 4. September diesen Jahres eine Neuauflage ihres Albums „Goats Head Soup“ (1973) erscheinen werde. Und als Vorgeschmack veröffentlichte die Band ihren bisher unveröffentlichten Song „Criss Cross“ inklusive Musikvideo. Sehen Sie sich hier das Video an: https://www.youtube.com/watch?v=kSpGnZmGWBk Das Album soll 10 Bonustracks mit alternativen Versionen, Outtakes und mindestens drei bisher unveröffentlichten Stücken beinhalten, darunter „All The Rage“ und „Scarlet,“ an welchem Jimmy Page von Led Zeppelins als Gitarrist und Rick Grech von Blind Faith am Bass mitgewirkt haben. Die Neuauflage von „Goats Head Soup“ erscheint auch im 4-CD- und…