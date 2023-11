Mike Oldfield kommt mit „Tubular Bells“ 2024 live nach Berlin

Mit seinem Debütalbum „Tubular Bells“ schaffte es Mike Oldfield fünf Jahre konstant in den UK-Albumcharts zu halten. Er erklomm zwischenzeitlich auch deren Spitze und das Werk verkaufte sich bis heute weltweit rund 17 Millionen Mal. 2003 veröffentlichte der Brite zum 30. Jubiläum eine Neuaufnahme der Platte. Mittlerweile feiert „Tubular Bells“ sein 50-jähriges Bestehen – Grund genug, um es noch einmal neu zu betrachten und auch live auf die Bühne zu bringen.

Zum 50. Geburtstag seines Debütalbums holte sich Oldfield Unterstützung von Robin A. Smith und bereitete mit seiner Hilfe „Tubular Bells – 50th Anniversary Recording“ auf, welches in diesem Jahr erschien. Weitere Künstler, wie Westernhagen-Gitarrist Jay Stapley oder auch die britische Sängerin und Schauspielerin Daisy Bevan wurden ebenfalls für das Projekt engagiert und sind auf dem Werk zu hören.

Das Projekt kann nun europaweit bei einigen ausgesuchten Konzerten live erlebt werden. Eines davon auch in Berlin – am 1. März 2024 im Theater am Potsdamer Platz.

Mike Oldfield mit „Tubular Bells“ – live in Berlin

01.03.2024 Berlin, Theater am Potsdamer Platz

Tickets

Tickets können ab 58,75 Euro erworben werden.

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 22.11.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

plus.rtl.de/specials/prio-tickets

Telekom Prio Tickets:

Mi., 22.11.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 23.11.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 24.11.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-mike-oldfield-1444272