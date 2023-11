Dua Lipa erzählt, wie ihr neuer Song „Houdini“ entstand

Foto: Getty Images for Warner Records, Vivien Killilea. All rights reserved.

Dua Lipa musste ihre „Future Nostalgia“-Tour dreimal verschieben, aber sobald sie auf Tournee war, kam ihr die Inspiration für neue Musik recht schnell. Tatsächlich begann sie mit dem Schreiben ihres neuesten Songs, „Houdini“, während sie auf Tour war, erzählt sie der US-Ausgabe des ROLLING STONE.

Lipa kehrte für ein RS-Podcast-Gespräch ins Londoner 5dB zurück, wo sie einen Großteil ihres kommenden dritten Albums geschrieben hat, um die Geschichte zu erzählen, wie „Houdini“ entstanden ist. Sie erklärt, dass sie Zeit in Los Angeles verbracht hat, wo Kevin Parker von Tame Impala sie in sein Heimstudio eingeladen hat.

„Kevin saß am Computer und arbeitete an den Monitoren … und er spielte einfach einen Track ab“, erinnert sich Lipa. Der Sound war das Riff, das die Single einleitet, und sie fühlte sich „sofort inspiriert“. Die „Essenz“ des Tracks wurde in den ersten zwei Stunden nach dem Hören des Riffs geboren, und der Refrain nahm mit Hilfe von Caroline Ailin und Tobias Jesso Jr. schnell Gestalt an.

Club-Mix von „Houdini“ kommt

Während einer anderen Session in London mit Danny L. Harle hatte Parker die Idee für den Mittelteil des Songs, der die Akkorde und das Tempo ändert, bevor er in ein Synthesizer-Solo übergeht. Es half dabei, die dunkle, clubbige Euphorie zusammenzubringen, die Lipa mit „Houdini“ erreichen wollte. Sie erzählt, dass es einen geheimen erweiterten Club-Mix gibt, der das psychedelische Outro ausbaut und den sie in Zukunft veröffentlichen möchte.

Als der Song entstand, arbeitete Lipa an vier verschiedenen Versionen der Strophen, bevor sie das Gefühl hatte, dass er fertig war. Sie zeigt ein dickes Notizbuch – ein zufälliges, wie sie sagt, das sie bei CVS gekauft hat – voller Kritzeleien und Texte, die sie durch alle Sessions für ihre dritte LP getragen haben. „Ich habe 97 Songs“, sagt sie und hält das Notizbuch hoch. „Houdini“ hat, wie der Rest des Albums, einen eher tagebuchartigen Ansatz, und ihre Sessions mit Parker, Harle, Ailin und Jesso fühlten sich an, als hätten sie eine Art Band gegründet.

Dua Lipa hat sich selbst gefunden

„Die Zeit, die ich im Studio verbracht, mit verschiedenen Leuten gearbeitet, an meinem Handwerk gefeilt und so viele Songs geschrieben habe, hat mich auch an einen Punkt gebracht, an dem ich mich wirklich sicher fühle, wer ich bin und was ich will“, sagt sie. „Ich habe das Gefühl, dass meine Stimme durch das Touren stärker geworden ist, und es gibt so viele verschiedene Ebenen, in denen ich mich als Künstlerin weiterentwickelt habe. Es war sehr einfach für mich, mich nicht von all diesen anderen unglaublichen Künstlern ablenken zu lassen.“

„Houdini“ ist der erste Vorgeschmack auf mehr Musik, die von Lipa kommen wird und sich auch um die lustigeren Seiten des Single-Lebens drehen. Sie kam zu den Sessions mit einer Menge „Munition“ aus ihren eigenen Erfahrungen, die in diese Songs eingeflossen sind.

Der Song ist auch der „lebendigste“ Track, der eine Brücke zwischen Future Nostalgia und ihrer jetzigen Situation schlägt. „Es fühlte sich wirklich so an, als würde es alles zusammenfassen, was kommen wird, auch wenn alles, was kommen wird, so unterschiedlich ist. Es fühlte sich einfach wie eine lustige Art und Weise an, etwas neu anzufangen.“