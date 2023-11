Bon Jovi veröffentlicht Weihnachtssong „Christmas Isn’t Christmas“

Drei Jahre ließ Bon Jovi nichts von sich hören – nun veröffentlicht die US-amerikanische Rockband das Stück „Christmas Isn’t Christmas“ und leitet damit gewissermaßen die Weihnachtszeit ein.

In dem Track, der am 17. November erschienen ist, singt Frontmann Jon Bon Jovi anfangs von „schickem Geschenkpapier, hübschen Bändern“, von „Schneefall“ und letztendlich eben dieser einen geliebten Person, die er an Weihnachten vermisst. Um den festlichen Sound abzurunden, wurde der Song Anfang des Jahres in einer Kirche in Nashville aufgenommen.

Das Lyric-Video von Bon Jovis „Christmas Isn’t Christmas“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Warum Jon Bon Jovi nicht auf der Hochzeit seines Sohnes singen wird

Dass die Bon-Jovi-Mitglieder Fans der Weihnachtszeit sind, zeigte die Gruppe bereits im Dezember 2020 , als sie eine Coverversion des Klassikers „Fairytale Of New York“ von The Pogues herausbrachten.

Bon Jovis Coverversion von „Fairytale Of New York“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das aktuelle Album der Band erschien vor drei Jahren und trägt den Titel „2020“. Ob in naher Zukunft weitere Musik zu erwarten ist, bleibt unklar. Fest steht allerdings, dass die Musiker in diesem Jahr ihr 40. Bandjubiläum feiern.

Gründungsmitglied und Gitarrist Richie Sambora meinte zuletzt, dass es „an der Zeit“ sei, eine Reunion zu organisieren. „Es liegt an den Menschen, es muss richtig sein. Das ist alles“, erklärte er gegenüber dem US-amerikanischen Magazin „People“. „Aber es ist an der Zeit, es zu tun. Wir feiern heute unser 40-jähriges Bestehen, aber ich fühle mich jünger denn je. Ich habe einen Riesenspaß.“