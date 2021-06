Nirvana: Diese Single stellt Rekord von 1 Milliarde Streams auf

„Smells Like Teen Spirit“ war im August 1991 als Singelauskopplung des Albums „Nevermind“ erschienen. Die Entstehungsgeschichte des Liedes ist bis heute legendär: Eine Freundin des Nirvana-Sängers Kurt Cobain hatte den Satz „Kurt smells like teen spirit“ an eine Wand gesprüht. Kein tiefgründiges Statement, sondern lediglich eine Feststellung – „Teen Spirit“ war zu dieser Zeit ein beliebtes Deo.