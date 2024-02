Hardcore-Band wirft Sänger raus, weil er Kollegen mit Östrogen vergiftete

Die US-amerikanische Hardcore-Band Llorona hat sich von einem ihrer Mitglied getrennt. Diese Nachricht haben sie auf ihrem mittlerweile gänzlich gelöschten Instagram-Account bekannt gegeben. Nicht weiter wild, könnte man denken, denn diese Band war ehrlich gesagt nicht allen Leuten bekannt.

Der Grund, warum die Gruppe und ihr bisheriger Sänger Diego ab sofort getrennte Wege gehen wollen, gehört jedoch nicht unbedingt zu den klassischen Trennungsgründen. Und das macht die Geschichte so bemerkenswert. Über Monate hatte er, so die Behauptung, Sixx, einen anderen Musiker von Llorona, mit Östrogen vergiftet, weil er dessen Beziehung sabotieren wollte, um bei seiner Freundin bessere Chancen zu haben.

Er mischte es in ein Pre-Workout-Pulver

Während das Hormon Östrogen im natürlichen Vorkommen keine Gefahr darstellt und gerade für den weiblichen Menstruationszyklus eine essenzielle Rolle spielt, gilt das nicht, wenn es Männern künstlich und vor allem heimlich verabreicht wird. Im männlichen Körper kommt das Hormon zwar auch vor, aber in deutlichen geringeren Mengen. Wenn diese dauerhaft überschritten werden, kann es zu physisch und psychisch einschränkenden und auch gefährlichen Nebenwirkungen kommen.

Dass ein Mitglied von Llorona unter diesen Konsequenzen leidet, hat die Band ebenfalls in ihrem Statement bekannt gegeben, in dem sie auch den Rauswurf ihres Kollegen Diego verkündet haben. Sie schrieben: „Wir haben beschlossen, uns von unserem Sänger Diego zu trennen, da er ein sehr beunruhigendes und besorgniserregendes Verhalten gegenüber einem unserer Band-Mitglieder und dessen Partnerin zugegeben hat. Er hat zugegeben, dass er von besagter Partnerin besessen ist und versucht hat, ihre Beziehung zu sabotieren, indem er Pre-Workout-Pulver, das er häufig von seinem Job umsonst bekommt und an die beiden verschenkt, mit Östrogen verschnitt.“

Zahlreiche Arztrechnungen

„Diego hat in den letzten fünf Monaten versucht, ihm eine körperliche Umstellung aufzuzwingen. Er tat das in der Hoffnung, dass dies ihm die Möglichkeit geben würde, zuzuschlagen, sobald er im Vergleich stärker und männlicher aussieht. Diese Manipulationen haben in den letzten Monaten zu Verwirrung und Tausenden von Dollar an Arztrechnungen geführt, um herauszufinden, was nicht stimmt“, hieß es weiter in dem Beitrag. Mittlerweile ist dieser auf Instagram nicht mehr einsehbar, da die Gruppe den ganzen Account entfernt hat. Abschließend gab Llorona bekannt, wie sie von dem Gift-Angriff erfahren haben: „Wir wüssten nichts von all dem, wenn Diego nicht viel zu betrunken gewesen wäre und und dann ein Geständnis zu all dem per SMS abgegeben hätte. Es gibt noch viele weitere ekelhafte Details, die aus Gründen der Privatsphäre und der allgemeinen Zensur weggelassen wurden.“

Da auch den anderen Bandkollegen gesundheitliche Veränderungen aufgefallen sind, haben sie sich in ärztliche Untersuchung begeben um zu kontrollieren, ob auch sie Opfer der Östrogen-Verabreichung wurden. Sixx befindet sich vorerst in endokrinologischer Behandlung, wie er selbst in einem ebenfalls mittlerweile gelöschten Statement erklärte: „Ich werde in den nächsten Monaten regelmäßig einen Endokrinologen aufsuchen müssen, um meine hormonellen Schwankungen zu überwachen und festzustellen, ob mein extrem erhöhter Östrogenspiegel sich mit der Zeit wieder normalisiert. Durch die Hormone hatte ich körperliche Veränderungen, wie Magengeschwüre, Gewichtsverlust und Muskelermüdung, wie ich sie noch nicht kannte, sowie bemerkenswerte psychische Veränderungen.“ Die letzten Reste des sabotierten Pre-Workout-Pulvers wolle er untersuchen lassen.