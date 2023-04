Mit Drangsal, Circa Waves und mehr: Pure&Crafted startet Vorverkauf

Foto: Pure & Crafted, Johannes Riggelsen. All rights reserved.

Der Vorverkauf für das diesjährige Pure&Crafted-Festival in Berlin hat gestartet. Am 7. und 8. Juli steigt das zweitätige Event auf dem Napoleon Komplex in Friedrichshain-Kreuzberg.

Spielten vergangenes Jahr noch Nothing But Thieves und Altın Gün, sorgen dieses Jahr unter anderem Drangsal – der dort sein einziges Deutschland-Konzert des Jahres spielen wird -, Circa Waves, Wu-Lu und Cari Cari für die passende Musik. Zudem verspricht der Veranstalter „Kunst, […] bestes Food & Beverage [und] Entertainment für alle Sinne“. Ein nicht näher genannter Berliner Künstler werde Vorort einen Skatepark designen, in dem Skate-Contests stattfinden würden und es gebe BMX-Flatland-Shows. Dem Festival ginge es um „Musik, Motorradkultur, Skateboarding, BMX und Kunst“.

Der gestartete Vorverkauf bezieht sich auf die zweitägigen Early-Bird-Tickets für 34,90€. Tagestickets gehen Mitte Mai in den Vorverkauf.